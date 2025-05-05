Литва выделит €1,1 млрд на укрепление границ с Беларусью и РФ

Литва потратит около €1,1 млрд на укрепление государственных границ с Беларусью и Российской Федерацией в течение следующих 10 лет.

Литва планирует укрепить границы с РФ и Беларусью

Как сообщает Министерство обороны Литвы, основное внимание будет уделяться возможностям минирования.

Наибольшую часть средств, точнее более €800 млн, выделят на приобретение противотанковых мин и их систем.

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Литва планирует ускорить приобретение инженерного оборудования для своих Вооруженных сил.

Как отметили в Министерстве обороны Литвы, речь идет о средствах радиоэлектронной борьбы, антидронных комплексах, усилении систем наблюдения и раннего предупреждения.

Заместитель министра национальной обороны Литвы Томаш Годляускас утверждает, что необходимо обеспечить не только контрмобильность на границе, но и подготовленные в пределах муниципалитетов фортификационные сооружения и плановые инженерные укрепления.

Кроме этого, Литва реализует проект Балтийская оборонительная линия совместно с Латвией и Эстонией.

Страны планируют создать единую систему инженерных препятствий вдоль восточной границы НАТО, которые будут эффективно препятствовать и останавливать продвижение потенциального противника через границу.

В Минобороны Литвы рассказали, что сейчас идет интенсивная работа по определению географических точек, где инженерные барьеры стран должны соединиться и обеспечить целостность линии обороны Балтийского региона.

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