Литва будет забирать у граждан РФ вид на жительство: в чем причина

Литва вводит новые ограничения для граждан России, которые в течение трех месяцев ездили в Беларусь или Россию без объективных причин.

Об этом сообщает LRT.

Россияне могут потерять вид на жительство в Литве

С 3 мая начали действовать новые ограничения для граждан России после того, как в апреле Сейм продлил на год действие национальных санкций.

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Так, россияне могут потерять право на вид на жительство в Литве, если в течение трех месяцев без объективных причин более одного раза отправлялись в РФ или Беларусь.

Однако есть исключения. Это касается водителей грузовиков, которые едут транзитом через Россию и Беларусь, а также тех, у кого поездка имела объективные причины, не зависящие от них.

По данным литовского Департамента миграции, по состоянию на 1 апреля в стране проживали 14 652 гражданина России с видами на жительство.

Согласно действующему закону о санкциях, Литва прекратила прием заявлений на получение шенгенских и национальных виз для граждан России и Беларуси. Однако есть исключения, когда процесс сопровождает МИД Литвы.

Гражданам России также не разрешается подавать заявки на временное проживание, за исключением тех, кто уже имеет шенгенскую визу или вид на жительство в Литве или другой стране ЕС.

Все россияне, которые приезжают в Литву через другие страны, проходят дополнительную проверку на национальную безопасность и угрозы общественному порядку.

Кроме того, гражданам России запрещено ввозить в Литву украинские гривны или сельскохозяйственную продукцию и корма российского или белорусского производства. Они также не могут покупать недвижимость в Литве, если не имеют вида на жительство.

Эти ограничения будут оставаться в силе до 2 мая 2026 года.

Источник: LRT

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