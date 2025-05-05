Литва виділить €1,1 млрд на зміцнення кордонів з Білоруссю та РФ

Литва витратить близько €1,1 млрд на зміцнення державних кордонів з Білоруссю та Російською Федерацією протягом наступних 10 років.

Литва планує зміцнити кордони з РФ і Білоруссю

Як повідомляє Міністерство оборони Литви, основна увага приділятиметься можливостям мінування.

Найбільшу частину коштів, точніше понад €800 млн, виділять на придбання протитанкових мін та їхніх систем.

Зараз дивляться

Литва планує прискорити придбання інженерного обладнання для своїх Збройних сил.

Як зазначили у Міністерстві оборони Литви, йдеться про засоби радіоелектронної боротьби, антидронові комплекси, посилення систем спостереження та раннього попередження.

Заступник міністра національної оборони Литви Томаш Годляускас стверджує, що необхідно забезпечити не лише контрмобільність на кордоні, але й підготовлені в межах муніципалітетів фортифікаційні споруди та планові інженерні укріплення.

Крім цього, Литва реалізує проєкт Балтійська оборонна лінія спільно з Латвією та Естонією.

Країни планують створити єдину систему інженерних перешкод вздовж східного кордону НАТО, які ефективно перешкоджатимуть та зупинятимуть просування потенційного противника через кордон.

У Міноборони Литви розповіли, що зараз триває інтенсивна робота з визначення географічних точок, де інженерні бар’єри країн повинні з’єднатися та забезпечити цілісність лінії оборони Балтійського регіону.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.