В Женеве состоятся первые переговоры между США и Китаем после введения пошлин

В эти выходные в швейцарской Женеве состоятся личные переговоры высокопоставленных чиновников США и Китая — первые после того, как администрация Дональда Трампа ввела торговые пошлины против Пекина.

Об этом сообщает Politico.

США и Китай встретятся относительно пошлин

Американскую сторону будут представлять министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джемисон Грир.

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Они встретятся 10-11 мая с вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном, который является также членом Политбюро Коммунистической партии Китая и ключевой фигурой в экономическом управлении страны.

Бессент объяснил, что находился в Швейцарии по другим дипломатическим причинам, однако выяснилось, что китайская делегация также будет в регионе.

— Я и так должен был быть в Швейцарии для переговоров со швейцарцами. Оказалось, что китайская делегация также путешествует по Европе и будет в Швейцарии. Поэтому мы встретимся в субботу и воскресенье, — отметил он.

Официальный Пекин уточнил, что визит Хэ Лифэна в Женеву происходит по приглашению швейцарской стороны.

Бессент при этом сдерживает ожидания относительно возможных результатов: он не прогнозирует начала новых переговоров о торговом соглашении.

— Это не является устойчивым, особенно со стороны Китая. Текущие пошлины — это, по сути, эмбарго. Мы не хотим разрыва. Мы хотим честной торговли, — подчеркнул он.

На вопрос, какая из сторон выступила инициатором встречи, министр уклонился от прямого ответа.

— Было много звонков… Не было какого-то первого звонка. Есть много точек контакта со временем, — прокомментировал он.

Он также не подтвердил, может ли президент Трамп снизить пошлины до 50% в рамках уступок, отметив лишь, что “все на столе”, и что окончательное решение — за президентом.

В свою очередь Джемисон Грир заявил, что по поручению президента Трампа он ведет переговоры для достижения сбалансированных торговых отношений, открытия новых рынков и защиты экономической и национальной безопасности США.

В Министерстве торговли КНР отметили, что в последнее время со стороны Вашингтона звучит все больше сигналов об открытости к диалогу. В то же время в Пекине подчеркнули: их позиция по тарифному конфликту остается неизменной — они готовы как противостоять давлению, так и искать компромиссы.

— Тщательно оценив предоставленную Соединенными Штатами информацию и учитывая глобальные ожидания, собственные национальные интересы и призывы американской промышленности и потребителей, Китай решил согласиться сотрудничать с США, — заявили в китайском торговом ведомстве.

Напомним, новые введенные пошлины президента США Дональда Трампа повлияли на мировую торговлю.

По данным Bloomberg, такие компании, как Amazon и Haas начали сокращать заказы.

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