Макрон инициировал совместный разговор Трампа, лидеров ЕС и Зеленского 10 мая

Президент Франции Эммануэль Макрон совершил 10 мая утренний звонок Дональду Трампу, чтобы организовать совместный разговор президента США, лидеров Европы, которые прибыли в Киев, и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Разговор европейских лидеров, Зеленского и Трампа

По данным издания, после трехчасового обсуждения между представителями европейских государств и Владимиром Зеленским в Мариинском дворце, которое состоялось 10 мая, именно Макрон инициировал звонок к Трампу.

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Для этого он воспользовался собственным мобильным телефоном. Макрон рассказал Трампу о ключевых результатах переговоров в Киеве.

Несмотря на то, что в Вашингтоне не было еще и семи утра, Трамп взял трубку и согласился поддержать инициативу европейских лидеров.

Макрон опубликовал видео визита в Киев

На странице французского президента в Facebook опубликовано видео, в котором показаны кадры “за кулисами” поездки европейских лидеров в Киев. В частности, демонстрируется момент, когда Макрон звонит Трампу на рассвете.

В начале видео зрители могут увидеть, как выглядит вагон повышенного комфорта Укрзалізниці, в котором Макрон вместе с Киром Стармером и Дональдом Туском направлялся в украинскую столицу.

На этих кадрах Макрон уточняет время прибытия поезда — 8:00 по киевскому времени, по французскому — семь утра.

— Нужно заверить Зеленского, сказав ему: если он предложит взаимодействовать — ты взаимодействуешь. Но если перемирие не будет соблюдаться, тогда будут санкции. Это будет хороший баланс. И мы привлекаем американцев, — говорит дальше президент Франции.

Затем показан момент, когда Макрон устраивает телефонный разговор с Трампом во время встречи с Зеленским в Мариинском дворце.

— Привет, Дональд. Можно тебя набрать через 2 минуты вместе с Зеленским… Тогда я перенаберу через две минуты со всеми остальными, — слышно, как говорит Макрон.

После этого он добавляет: “Скажите им, что с Трампом договорились. Можно звонить ему сейчас. У него шесть утра”.

Голос за кадром сообщает, что европейские лидеры вместе с Зеленским договорились поддержать прекращение огня с понедельника. Перемирие должно длиться 30 дней и стать началом формирования справедливого и устойчивого мира. Если режим тишины будет нарушен, то европейские и американские партнеры согласуют масштабные санкции.

— Судьба мира и свободы в Европе сейчас решаются в Киеве, — отмечает в видео Макрон.

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