США объявили о достижении торгового соглашения с Китаем

После серии дипломатических переговоров в швейцарской Женеве США объявили о заключении торгового соглашения с Китаем.

Об этом сообщил Белый дом, ссылаясь на заявления министра финансов США Скотта Бессента и торгового представителя США, посла Джемисона Гриера.

Соглашение США и Китая: что известно

Согласно информации, переговоры между американской и китайской сторонами стали серьезным шагом вперед в урегулировании двусторонних экономических противоречий.

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Как отмечают чиновники из США, соглашение направлено на преодоление масштабного торгового дефицита, с которым страна сталкивается последние годы.

По словам Скотта Бессента, переговоры в Женеве, которые проходили при поддержке швейцарского правительства, носили конструктивный характер. Во встречах участвовали вице-премьер, двое заместителей министров США, сам Бессент и торговый представитель Джемисон Гриер.

— Соглашение, которое мы достигли с нашими китайскими партнерами, станет серьезным подспорьем в борьбе с этой кризисной ситуацией внутри страны, — подчеркнул Гриер.

Трамп прокомментирует соглашение 12 мая

Президент США Дональд Трамп, как подтверждают источники, был заранее ознакомлен с ходом переговорного процесса. Полноценный брифинг для главы государства запланирован на понедельник, 12 мая.

Посол Гриер также отметил, что достичь договоренностей удалось в довольно короткие сроки, что свидетельствует о том, что разногласия были не такими большими.

Он напомнил, что сами переговоры стали возможными после того, как президент Трамп объявил о введении национального чрезвычайного положения в связи с торговым дефицитом в размере $1,2 трлн и ввел пошлины на импорт из Китая.

Ожидается, что уже в ближайшее время будут обнародованы дополнительные детали об условиях нового соглашения между США и КНР.

Напомним, переговорный процесс между двумя государствами начался 11 мая. В первый день переговоров Трамп заявил о существенном прогрессе в двусторонних отношениях с Пекином.

Как сообщалось, совокупная ставка американских пошлин на китайские товары, введенных по инициативе Дональда Трампа, достигла 145%.

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