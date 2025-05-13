Не было ударов по параду: Китай просил Украину не атаковать Москву на 9 мая — Зеленский

Китай и другие страны просили Украину не обстреливать Москву с 8 по 10 мая, поскольку в Россию должен был приехать ряд лидеров других государств. Украина сдержала свое слово.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 13 мая.

О чем Китай просил Украину во время парада в Москве

Был сигнал от Китая о том, что якобы было бы справедливо избегать обстрелов территории России с 8 по 10 мая из-за запланированных визитов различных лидеров стран, заявил президент. Поэтому никаких ударов по российскому параду не было.

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— Понимаем, о чем идет речь. Украина вновь подтвердила, что всегда делает обещанное. Никаких ударов, несмотря на пропаганду россиян, не было на 9 мая по их параду, — заявил Зеленский.

Недавно президент КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Бразилии Луизом Инасио Лулой да Силвой, который находится в Китае с официальным визитом.

По итогам их встречи стало известно, что Китай и Бразилия поддерживают прямой диалог между Украиной и Россией.

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