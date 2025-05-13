Китай и Бразилия поддерживают прямой диалог Украины с Россией

Китай и Бразилия заявили о поддержке инициирования прямого диалога между Украиной и Российской Федерацией.

Китай и Бразилия поддержали прямой диалог между Украиной и РФ

Президент КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом Бразилии Луизом Инасио Лулой да Силвой, который находится в Китае с государственным визитом, договорились усилить координацию в вопросе урегулирования прямых переговоров России и Украины.

В частности, они согласились, что Китай и Бразилия должны также работать со странами Глобального Юга, чтобы и дальше играть конструктивную роль в решении полномасштабной войны.

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Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от Китая сигнал о поддержке 30-дневного прекращения огня в войне и необходимости идти к полному перемирию.

Факты ICTV проанализировали вместе с политологом, состоится ли встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле и какими могут быть результаты переговоров 15 мая в Турции.

Источник: Xinhua

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