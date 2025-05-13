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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Не було ударів по параду: Китай просив Україну не атакувати Москву на 9 травня – Зеленський

Зеленський
Фото: Офіс президента

Китай та інші країни просили Україну не обстрілювати Москву з 8 до 10 травня, оскільки до Росії мала приїхати низка лідерів інших держав. Україна стримала своє слово.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 13 травня.

Про що Китай просив Україну під час параду в Москві

Був сигнал від Китаю про те, що нібито було б справедливо уникати обстрілів території Росії з 8 до 10 травня через заплановані візити різних лідерів країн, заявив президент. Тож жодних ударів по російському параду не було.

Зараз дивляться

– Розуміємо, про що йдеться. Україна знову підтвердила, що завжди робить обіцяне. Ніяких ударів, попри пропаганду росіян, не було на 9 травня по їхньому параду, – заявив Зеленський.

Нещодавно президент КНР Сі Цзіньпін провів переговори з президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лулою да Сілвою, який перебуває у Китаї з офіційним візитом.

За підсумками їхньої зустрічі стало відомо, що Китай та Бразилія підтримують прямий діалог між Україною та Росією.

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Володимир Зеленський

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Китай, Москва, Росія
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