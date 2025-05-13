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РФ озвучила ультиматум к Украине перед переговорами в Стамбуле

Володимир Путін
Фото: Getty Images

В Стамбуле Россия во время переговоров с Украиной хочет поднять вопросы, о которых говорила ранее. Среди них — временно оккупированные территории.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишут российские пропагандистские СМИ.

Чего РФ хочет от Украины перед переговорами в Стамбуле

Как утверждает заместитель главы МИД России, темы переговоров по Украине в Стамбуле 15 мая будут охватывать якобы устойчивое урегулирование и “реалии на местах, включая вопрос территорий”.

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Рябков повторил нарративы России о “первопричинах” полномасштабной войны против Украины.

В то же время он упомянул о “денацификации киевского режима” и необходимости “признания новых реалий на земле”, то есть речь идет о признании временно захваченных территорий Украины под контролем России.

Ранее украинская сторона неоднократно заявляла, что никогда не признает оккупированные территории российскими.

Кроме этого, 8 мая сейм Литвы единогласно проголосовал за резолюцию, в которой подтвердил тот факт, что поддерживает такую позицию и никогда не признает захваченные РФ населенные пункты Украины российскими.

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Война в Украине, Владимир Путин, переговори, Росія-Україна, Стамбул
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