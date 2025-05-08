Сейм Литвы не признает захваченные территории Украины российскими — резолюция

Сейм Литвы 8 мая единогласно проголосовал за резолюцию, в которой заявил, что никогда не признает захваченные РФ территории Украины российскими.

Из 118 литовских парламентариев никто не воздержался и не выступил против.

Резолюция Сейма Литвы: детали

— Никакие захваты территории Украины, которые осуществила и продолжает осуществлять Российская Федерация, не будут признаны Сеймом Республики Литва ни де-юре, ни де-факто, — говорится в принятом документе.

Там отмечается, что Украина — суверенное и независимое государство Европы, которое имеет право защищать себя и одновременно самостоятельно решать вопросы внутренней, внешней политики и политики безопасности, а ее границы — это те, что признаны в 1991 году международным сообществом.

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— Сегодня очень важно не только остановить эту неоправданную войну, обеспечить долгосрочный мир, но и восстановить территориальную целостность Украины, — сказал председатель Комитета по иностранным делам Ремигиюс Мотузас, представляя проект резолюции.

По его словам, Литва не может позволить или согласиться на то, чтобы Россия переписывала и фальсифицировала историю Второй мировой войны и последних десятилетий.

Сейм Литвы в резолюции также в очередной раз осудил агрессию РФ против Украины и призвал парламенты других стран мира принять аналогичные документы, чтобы предотвратить признание аннексии украинских территорий Россией.

Литовские депутаты также заверили, что парламент страны “намерен внести свой вклад во все международные дипломатические усилия, чтобы помочь Украине как можно скорее восстановить свой суверенитет и территориальную целостность”.

В апреле глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что международное сообщество не должно признавать претензии России на украинский Крым.

По его словам, это грозит разрушением основ международного права и дает агрессорам основания считать, что удерживание захваченных территорий может быть легализовано.

Источник: LRT

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