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Нарратив РФ: Зеленский объяснил, почему переговоры с Путиным не запрещены президенту Украины

Володимир ЗеленськийВолодимир Зеленський
Фото: Офис президента

Указ о невозможности проведения переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным фактически не распространяется на президента Украины, поэтому диалог с ним может состояться.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время пресс-конференции 13 мая.

Зеленский о возможности переговоров с Путиным

Слухи о том, что президент Украины не может вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным из-за соответствующего указа — это нарративы Москвы, сказал Зеленский.

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По словам главы государства, он подписал этот указ в период, когда Украина получила много ультиматумов от Путина.

— Это началось с того, как люди Медведчука и Новинский лично представляли интересы Путина, говоря со мной по телефону в самый сложный момент, когда мы были в блокаде, — сказал Зеленский.

Президент рассказал, что они говорили о том, как якобы надо сдавать Украину и ее территории, иначе не будет его и семьи.

Эти люди говорили с Путиным и пытались представлять интересы Украины, утверждает Зеленский. Именно поэтому глава государства подписал такой указ, чтобы не было сепаратизма.

Как объяснил Зеленский, указом он подтвердил то, о чем и так говорится в Конституции: кроме президента, никто не может вести переговоры о суверенитете и территориальной целостности Украины с лидером России и других стран.

— Нарратив Путина, что я должен что-то там отменить, — исключительно слова РФ. Я себе не могу и ничего не запрещаю, — заявил Зеленский.

Как известно, Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным еще в октябре 2022 года.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Документи, переговори
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