Администрация Трампа оказывала давление на Украину: Бриджит Бринк о причинах отставки

Бриджит Бринк заявила, что подала в отставку с должности посла США в Украине из-за давления, которое администрация президента Дональда Трампа начала оказывать не на государство-агрессора Россию, а именно на Украину.

О причинах своего решения Бринк рассказала в авторской колонке, опубликованной 16 мая в издании Detroit Free Press.

Россия совершает чистое зло — Бринк

— К сожалению, политика администрации Трампа с самого начала была направлена на оказание давления на жертву, Украину, а не на агрессора, Россию. Поэтому я больше не могла добросовестно проводить политику администрации и считала своим долгом уйти в отставку. Прослужив нашей стране почти три десятилетия, я ушла в отставку с должности посла в Украине, — пишет она.

В своей заметке Бринк отметила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года РФ совершает “чистое зло”.

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— С тех пор как 24 февраля 2022-го Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, она творила то, что можно назвать только чистым злом: убила тысячи мирных жителей, в том числе 700 детей, ракетами и беспилотниками, которые попадали в их дома и квартиры посреди ночи. Она совершила более 150 тыс. военных преступлений, похитила 20 тыс. детей из их семей и заставила миллионы мужчин, женщин и детей бежать в Европу и другие страны, — написала дипломат.

Бринк также добавила, что за все годы своей службы в конфликтных регионах никогда не становилась свидетелем такого масштабного, целенаправленного и жестокого насилия со времен Второй мировой войны в Европе.

По ее мнению, стратегия “мира любой ценой” не является настоящим миром, ведь фактически означает умиротворение, которое ведет не к безопасности, а к новым войнам и человеческим трагедиям.

— Я не могу стоять в стороне, когда в страну вторгаются, демократию бомбят, а детей убивают безнаказанно. Я считаю, что единственный способ защитить интересы США — это отстаивать демократию и противостоять автократам, — подчеркнула Бринк.

Отставка Бриджит Бринк

Бриджит Бринк была назначена послом в Киеве тогдашним президентом Джо Байденом. Она занимала должность с мая 2022 года.

10 апреля 2025-го телеканал CBS News, ссылаясь на трех информаторов, сообщил, что Бринк планирует досрочно покинуть свой пост. Позже в тот же вечер спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила на брифинге, что политик “возвращается домой”.

Госсекретарь Марко Рубио решил не принимать ее заявление об отставке, поданное еще в январе, во время передачи власти новой администрации. Он хотел, чтобы Бринк осталась в должности.

4 апреля, после российского ракетного удара по Кривому Рогу, она в своем комментарии не упомянула страну-агрессора. Вместо этого дипломат заявила, что подобные обстрелы — это причина, “почему война должна завершиться”.

Однако в день общенационального траура в Украине после убийства людей в Кривом Роге Бриджит Бринк высказалась о трагических последствиях российского ракетного обстрела города Кривой Рог и упомянула в своей заметке ракеты РФ.

5 мая 2025 года посольство США в Украине сообщило, что временно поверенным в делах в Киеве стала Джули Дэвис.

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