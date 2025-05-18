Терпение заканчивается: Рубио объяснил, когда Конгресс примет новые санкции против РФ

Соединенные Штаты давали России время для прогресса в мирных переговорах с Украиной, но терпение Вашингтона заканчивается, поэтому решение об усиленных санкциях против Москвы уже на подходе.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью программе Face the Nation.

Новые санкции против РФ

Рубио напомнил, что новые санкции против РФ в итоге будет принимать Сенат.

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— Ранее мы просили дать нам немного времени, чтобы посмотреть, сможем ли достичь какого-то прогресса в переговорах. Но мы также достаточно ясно говорили с российской стороной в течение нескольких недель. Мы сообщали российской стороне, что эти инициатива (по санкциям, — Ред.) продвигается, — сказал Марко Рубио.

По его словам, когда законопроект будет завершен, то у этого документа будет около 80 соавторов в Сенате. Примерно аналогичный процент поддержки будет в Палате представителей.

Марко Рубио отметил, что республиканцы в Палате представителей и Сенате пытались дать президенту Дональду Трампу время, чтобы договориться. Американская делегация неоднократно предупреждала россиян в течение почти двух месяцев, что введение санкций будет неизбежным, если не будет прогресса.

— И это одна из вещей, которую я снова подтвердил на этой неделе, находясь с Линдси Грэмом в Турции: у них (республиканцев) уже 77 подписей. Он считает, что могут дойти до 80 или даже больше. И это просто факт, о котором мы предупреждали россиян в течение нескольких недель, — подчеркнул Марко Рубио.

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