Терпіння закінчується: Рубіо пояснив, коли Конгрес ухвалить нові санкції проти РФ

Сполучені Штати давали Росії час для прогресу в мирних переговорах з Україною, але терпіння Вашингтона закінчується, тож рішення про посилені санкції проти Москви вже на підході.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю програмі Face the Nation.

Нові санкції проти РФ

Рубіо нагадав, що нові санкції проти РФ у підсумку ухвалюватиме Сенат.

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– Раніше ми просили дати нам трохи часу, щоб подивитися, чи зможемо досягти якогось прогресу у переговорах. Але ми також досить ясно говорили з російською стороною протягом кількох тижнів. Ми повідомляли російській стороні, що ці ініціатива (щодо санкцій, – Ред.) просувається, – сказав Марко Рубіо.

За його словами, коли законопроєкт буде завершено, то у цього документа буде близько 80 співавторів у Сенаті. Приблизно аналогічний відсоток підтримки буде в Палаті представників.

Марко Рубіо зауважив, що республіканці в Палаті представників і Сенаті намагалися дати президенту Дональду Трампу час, щоб домовитися. Американська делегація неодноразово попереджала росіян протягом майже двох місяців, що введення санкцій буде неминучим, якщо не буде прогресу.

– І це одна з речей, яку я знову підтвердив цього тижня, перебуваючи з Ліндсі Гремом у Туреччині: у них (республіканців) уже 77 підписів. Він вважає, що можуть дійти до 80 або навіть більше. І це просто факт, про який ми попереджали росіян упродовж кількох тижнів, – наголосив Марко Рубіо.

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