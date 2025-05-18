Выборы президента Польши: Тшасковский и Навроцкий — во втором туре

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский побеждает в первом туре президентских выборов в Польше, которые состоялись 18 мая 2025 года. Об этом пишет Onet wiadomości.

В первом туре победил Рафал Тшасковский

Согласно данным экзитпола, проведенного социологической компанией Ipsos для телеканалов TVP, TVN и Polsat, кандидат от Гражданской коалиции получил наибольшее количество голосов — 30,8%.

На втором месте оказался представитель правящей партии Право и справедливость Кароль Навроцкий, которого поддержали 29,1% избирателей. Они оба будут соревноваться во втором туре, который обещает быть чрезвычайно напряженным.

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Тшасковский доволен результатами первого тура, однако отметил, что борьба еще не завершена.

— Очень рад победе в первом туре, но впереди много работы. Нужна ваша решимость, голоса, убеждение всех вокруг, — обратился политик к сторонникам.

Его результат полностью соответствует тенденциям, зафиксированным в предвыборных социологических опросах.

Кароль Навроцкий выступил с речью, в которой обратился к третьему по результатам кандидату — Славомиру Ментцену из Конфедерации. Он намекнул на возможность объединения правых сил перед вторым туром.

— Хочу обратиться к одному из кандидатов — Славомиру Ментцену. Сейчас время спасти Польшу. Мы оба хотим видеть Польшу суверенной, сильной, богатой и безопасной, — сказал кандидат от PiS.

Навроцкий, по данным опроса, повторил свои позиции, продемонстрированные в последних предвыборных рейтингах.

Славомир Ментцен, лидер Конфедерации, получил 15,4% голосов — больше, чем ему прогнозировали последние предвыборные исследования. Политик сразу заявил, что это — выдающееся достижение для его политического лагеря.

Окончательная битва за пост президента Польши состоится во втором туре, который состоится 1 июня 2025 года. Противостояние между Тшасковским и Навроцким уже называют одним из самых напряженных в новейшей истории Польши.

Фото: Рафал Тшасковский

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