Вибори президента Польщі: Тшасковський і Навроцький – у другому турі

Мер Варшави Рафал Тшасковський перемагає у першому турі президентських виборів у Польщі, які відбулися 18 травня 2025 року. Про це пише Onet wiadomości.

У першому турі переміг Рафал Тшасковський

Згідно з даними екзитполу, проведеного соціологічною компанією Ipsos для телеканалів TVP, TVN і Polsat, кандидат від Громадянської коаліції здобув найбільшу кількість голосів – 30,8%.

На другому місці опинився представник правлячої партії Право і справедливість Кароль Навроцький, якого підтримали 29,1% виборців. Вони обидва змагатимуться у другому турі, який обіцяє бути надзвичайно напруженим.

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Тшасковський висловив задоволення з результатів першого туру, однак наголосив, що боротьба ще не завершена.

– Дуже радий перемозі в першому турі, але попереду багато роботи. Потрібна ваша рішучість, голоси, переконання всіх навколо, – звернувся політик до прихильників.

Його результат повністю відповідає тенденціям, зафіксованим у передвиборчих соціологічних опитуваннях.

Кароль Навроцький виступив з промовою, в якій звернувся до третього за результатами кандидата – Славоміра Ментцена з Конфедерації. Він натякнув на можливість об’єднання правих сил перед другим туром.

– Хочу звернутися до одного з кандидатів – Славоміра Ментцена. Зараз час урятувати Польщу. Ми обидва хочемо бачити Польщу суверенною, сильною, багатою і безпечною, – сказав кандидат від PiS.

Навроцький, за даними опитування, повторив свої позиції, продемонстровані в останніх передвиборчих рейтингах.

Славомір Ментцен, лідер Конфедерації, здобув 15,4% голосів – більше, ніж йому прогнозували останні передвиборчі дослідження. Політик відразу заявив, що це – визначне досягнення для його політичного табору.

Остаточна битва за пост президента Польщі відбудеться у другому турі, який відбудеться 1 червня 2025 року. Протистояння між Тшасковським і Навроцьким уже називають одним із найнапруженіших у новітній історії Польщі.

Фото: Рафал Тшасковський

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