Как выборы президента Польши повлияют на отношение поляков к Украине и кто лидирует в рейтингах

В воскресенье, 18 мая, когда избиратели придут на избирательные участки для участия в первом туре президентских выборов Польши, набирающее силу праворадикальное движение расколет правые политические силы страны и приведет к более широкому пересмотру ее будущего.

Однако судя по опросам, не правый кандидат, а центрист победит в первом туре 18 мая, а затем, предположительно, во втором туре через две недели, что даст огромный толчок премьер-министру Польши Дональду Туску.

При этом в центре политической борьбы за главный государственный пост в Польше вновь появилась Украина, риторика в отношении которой претерпит изменения, поскольку политики хотят как можно больше расширить свою фан-базу.

Сейчас смотрят

Кто главные кандидаты на президентских выборах в Польше, какие настроения в польском обществе и что избрание преемника Анджея Дуды будет означать для Украины — читайте на Фактах ICTV.

Выборы в Польше: главные кандидаты

В отличие от 2020 года, за пост президента Польши в 2025-м будут соревноваться не только центристский кандидат от Гражданской коалиции и представитель консервативной партии Право и справедливость (PiS).

Как и ожидалось, после ухода действующего президента Анджея Дуды, принадлежащего к PiS, в гонке за кресло главы государства примут участие его преемник в партии Кароль Навроцкий и мэр Варшавы Рафал Тшасковский во главе активизировавшейся центристской оппозиции.

Проевропейски настроенный Тшасковский набирает около 31,5% голосов, опережая Навроцкого с 23,6%, свидетельствует опрос IBRiS, проведенный для Польского радио 24. При нынешнем положении дел они, скорее всего, встретятся во втором туре.

Однако 38-летний ультраправый кандидат Славомир Ментцен, выступающий за либерализацию законов об оружии и “мягкие телесные наказания” для детей, собирает большие толпы и завоевывает популярность среди молодежи в основном благодаря своей деятельности в интернете, пишут польские медиа.

Как итог, настоящее соревнование, возможно, продолжается не только за то, кто возглавит Польшу, но и то, какой политический ландшафт они унаследуют.

Всего в борьбе за президентское кресло участвуют 13 кандидатов:

Рафал Тшасковский,

Кароль Навроцкий,

Славомир Менцен,

Магдалена Беят,

Шимон Головня,

Артур Бартошевич,

Гжегож Браун,

Марек Якубьяк,

Мацей Мацяк,

Йоанна Сенишин,

Кшиштоф Становский,

Марек Вох

и Адриан Зандберг.

Вероятно, следующий президент Польши: Рафал Тшасковский

Для варшавских политических обозревателей одним из главных вопросов является не то, кто победит, а то, смогут ли центристские политические силы страны удержать радикальные правые фланги в узде.

Рафал Тшасковский, ведущий либеральный претендент от центристской Гражданской коалиции премьер-министра Польши Дональда Туска, в последние недели изменил стиль высказываний, чтобы привлечь более консервативных избирателей.

Например, во время дебатов он прокомментировал угрозы, исходящие из России, и изложил свое видение будущего Украины.

— Со времени, когда я работал в ЕС, в Европарламенте, я четко заявлял, что Россия является угрозой, а Украина должна быть буферной зоной, — заявил Тшасковский.

В то же время он убежден, что интересы ЕС и США “абсолютно одинаковы” и заключаются в том, что Россия не должна победить в войне против Украины.

Несмотря на одиозные заявления об Украине как буферной зоне, центрист считает, что мир в Украине должен строиться “на справедливых условиях”, что, в частности, нужно объяснить президенту Трампу.

Также во время предвыборного митинга в Плоцке, городе в центральной части Польши, Тшасковский назвал себя единственным “достойным” кандидатом среди компании Навроцкого и Ментцена.

В то же время сам премьер Туск остается в стороне от кампании Тшасковского. Западные медиа отмечают, что это продуманный шаг главы правительства, направленный на защиту его собственных рейтингов одобрения от потенциальной обратной реакции.

В прошлом Тшасковский уже баллотировался на президентских выборах 2020 года, когда конкурировал в борьбе за должность с Анджеем Дудой. Тогда центрист и мэр Варшавы прошел во второй тур выборов, однако проиграл представителю партии PiS.

Однопартиец Дуды и консерватор: Кароль Навроцкий

Несмотря на уверенное второе место, кандидат от партии PiS Кароль Навроцкий в последние недели получил ряд проблем, которые бьют по его рейтингу.

В опросах общественного мнения Навроцкий был все ближе к первому месту и сначала даже неловко чувствовал себя в центре внимания. Он постепенно совершенствовался как участник кампании, кульминацией которой стал короткий визит в Овальный кабинет 2 мая для встречи с президентом Дональдом Трампом, который, как сообщается, сказал ему: “Вы победите!”.

Однако в последние недели его предвыборной кампании был нанесен ущерб из-за обвинений в том, что он получил квартиру в обмен на уход за пенсионеркой, но затем не выполнил условия сделки. Передача квартиры на благотворительность не сняла проблему.

Zło trzeba zwyciężać dobrem.

Dlatego wczoraj podjąłem decyzję wspólnie ze swoją żoną, z Martą, aby mieszkanie przekazać na cele charytatywne. pic.twitter.com/A2DNGmNiVj — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) May 7, 2025

Во время заключительных дебатов между 13 кандидатами на польском телевидении в понедельник вечером Навроцкий подвергся ожесточенным нападкам со стороны своих соперников.

— Ваш обман просто невероятен, — сказал Тшасковский.

А Шимон Головня, спикер парламента и тоже кандидат, сказал: “Скажу прямо: Кароль Навроцкий — лжец”.

В ответ на это Навроцкий утверждает, что все же помог человеку, от которого получил квартиру.

Несмотря на свои проблемы, Навроцкий находит общий язык с националистически настроенными, религиозными и более консервативными избирателями, которые являются основными сторонниками PiS.

Выборы в Польше: ультраправый Славомир Ментцен

Как кандидат от ультраправой партии Конфедерация (Konfederacja), Ментцен придерживается ультраконсервативных взглядов, выступая против абортов, прав ЛГБТК+ и Европейского Союза, а также ведет откровенно антиукраинскую кампанию.

В его послании, передаваемом через ловкие, удобные для мемов видеоролики в TikTok, которые собрали более 1,5 млн подписчиков, ярость против истеблишмента сочетается с жестким национализмом и ультралибертарианской экономикой.

❌ NIE dla przenoszenia kompetencji do Brukseli.

❌ NIE dla paktu migracyjnego.

❌ NIE dla zielonego ładu.

✅ TAK dla polskich interesów!

#Mentzen2025 ???????? pic.twitter.com/8jaQf5mfrt — Tomasz Grabarczyk (@grabarczyktomek) May 12, 2025

Как отмечает EURACTIV, эта формула находит отклик у разочарованных молодых избирателей и привносит волатильность в предвыборную гонку.

Предвыборный митинг в центре Варшавы за неделю до голосования, устроенный под памятником Варшавскому восстанию, отразил настроения части населения: сырой, дерзкой и иконоборческой.

И хотя текущие опросы показывают, что Ментцен вряд ли пройдет во второй тур, однако, расколов голоса консерваторов, он может повлиять на исход второго тура и, в перспективе, стать важной фигурой при выборе главы государства.

Выборы президента Польши и поляризация поляков

После победы партии центристского политика Дональда Туска, возглавившего польское правительство, а особенно за последний год, Польша погрязла в напряженном политическом противостоянии.

Президент Анджей Дуда неоднократно накладывал вето на правительственные законопроекты и конфликтовал с либеральной коалицией по поводу судебных реформ.

Ожидается, что победа Тшасковского может облегчить правительству Туска выполнение ключевых предвыборных обещаний, включая либерализацию ограничительных законов об абортах в Польше и восстановление независимости судебной системы.

В то же время победа Навроцкого может завести страну в тупик. Некоторые обозреватели даже предупреждают, что это может привести к досрочным парламентским выборам.

Кроме того, отдельным вопросом остается возможность создания альянса жестких правых. Некоторые опросы показывают, что PiS и ультраправая Конфедерация могли бы получить парламентское большинство, если бы объединили свои усилия. Но пока обе партии настаивают на том, что такое партнерство невозможно.

Украинский политолог Олег Саакян указывает, что сегодня Польша переживает достаточно сложный избирательный цикл, поскольку настроения в обществе достаточно радикализированы.

По его словам, сегодня польский избиратель сильно поляризован, как и все избирательное поле в Польше. В то же время эта тенденция присутствует не только в соседней для Украины стране, но и во многих других европейских государствах.

— Это сейчас тренд, где мы видим ярко выраженный правопопулистский кластер, а также европоориентированный, либеральный. И между ними происходит противостояние по принципу священной войны, где победа достигается любыми методами. Такая радикализированная электоральная ситуация на сегодня проявляется согласно европейскому тренду. Польша тут не одна такая, — говорит эксперт.

Политолог Саакян считает, что сегодня, вероятно, худшим для Украины сценарием развития событий является тот, при котором ультраправый Ментцен и консервативный политик Навроцкий объединят усилия, чтобы попытаться вырвать победу во втором туре президентских выборов.

На это, в частности, указывает и то, что в борьбе за пост президента даже либеральный центрист Тшасковский начинает высказываться подобно правым популистам, когда речь идет об Украине.

— Риторика Тшасковского изменилась в сторону, которая ближе к Навроцкому и другим кандидатам. Почему? Потому что он пытается заигрывать с антиукраинскими настроениями и так не допустить перетекания электората к его ключевому оппоненту Навроцкому из PiS, — отмечает Саакян.

В то же время политолог считает, что пока рано говорить о возможном сценарии, при котором объединение правых политических сил может привести к распаду правящей коалиции и досрочным выборам в парламент Польши.

— Конечно, такие риски возрастают. Но роль президента в Польше все же слабее, чем, например, в Украине. И все же это парламентско-президентская республика. Поэтому я не думаю, что мы можем увидеть сейчас правительственный кризис, политический кризис с последствиями, например, досрочных выборов (в парламент, — Ред.). Но, конечно, более напряженные отношения присутствуют из-за этой темы, — утверждает эксперт.

Тема Украины вновь в центре выборов в Польше

Как и во время парламентских выборов в Польше 2023 года, Украина снова стала темой раздора в польском обществе, а следовательно, и среди польских политиков, претендующих на кресло президента страны.

Политолог Олег Саакян указывает, что сегодня на украинской теме различные политики пытаются набрать себе дополнительные баллы при работе с электоратом.

— Мы видим, что на выборах фактически пытаются реваншировать PiS, а антиукраинская риторика усиливается сразу у нескольких кандидатов. Собственно, к сожалению, но Украина в очередной раз становится заложником польских выборов, — утверждает он.

По его словам, сейчас соревнование идет между, в частности, Навроцким и Ментценом. И учитывая борьбу за ультраправый электорат, Навроцкий стал еще более негативно относиться к Украине.

— Это происходит во время самой избирательной кампании и, конечно, будет иметь свои негативные последствия. Кандидаты играют на повышении антиукраинских настроений, паразитируя на них. После избрания, понятно, что позиция будет несколько иной. И, как всегда, уровень антиукраинской истерии уменьшится. Но негативные последствия, конечно, и определенный тренд останутся. Поэтому от самого факта выборов мы точно проиграем, — объясняет он.

При этом пока в Польше не просматривается вариант прихода к власти без приплетения антиукраинской истории.

Если политики с подобной риторикой получат власть, последствиями могут быть новые проблемы для Украины, например: перекрытие логистических маршрутов через Польшу для западной военной помощи, застой на евроинтеграционном пути Украины со стороны Варшавы или же выставление дополнительных требований со стороны Польши на пути Украины в ЕС.

— Также, конечно, может влиять на снижение локального уровня решимости европейской поддержки Украины. Польша не является постоянным членом клуба друзей Украины, а выпадение ее из этого клуба может усилить лагерь условного Орбана или Фицо. И нам еще не известно, чем завершатся выборы в Румынии, — говорит политолог.

Если же Украина получит еще одного антиукраинского лидера в соседней стране, кроме России и Беларуси, которые воюют с украинцами, на границах могут появиться недоброжелательные Румыния, Венгрия, Словакия и, как итог, Польша.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.