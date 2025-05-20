Илон Маск заявил, что больше не будет тратить деньги на политику

Илон Маск объявил о намерении сократить финансовые расходы на политику. Он заявил, что “сделал уже достаточно”.

Этот шаг совпадает с постепенным уходом миллиардера от активного участия в политической жизни Вашингтона при президенте Дональде Трампе, пишет Politico.

Маск не будет вкладывать деньги в политику

Во время выступления на Экономическом форуме в Катаре во вторник генеральный директор Tesla сообщил, что планирует “значительно меньше” вкладывать в политику в будущем.

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— Думаю, я уже сделал достаточно, — сказал Маск.

На вопрос, является ли такое решение реакцией на критику его роли в трансформации федерального правительства через возглавляемое им Агентство по эффективности государственного управления (DOGE), Маск ответил уклончиво.

— Если я увижу причину тратить деньги на политику в будущем — я это сделаю. Но пока такой причины не вижу, — отметил он.

Попытки влияния на выборы в США и ЕС

В 2024 году Маск потратил более $290 млн собственных средств на поддержку Дональда Трампа и Республиканской партии и стал заметной политической фигурой как в США, так и за рубежом.

Во внутренней политике Маск активно вмешивался в избирательную кампанию в Верховный суд штата Висконсин в прошлом месяце. Он потратил большие суммы на эти выборы, однако кандидат от демократов одержал уверенную победу — это стало поворотным моментом в политической активности Маска.

На международном уровне Маск попал под волну критики за попытки влияния на ряд европейских выборов, в частности за публичную поддержку ультраправой партии Альтернатива для Германии, что вызвало общественное осуждение в самой Германии.

Критика в адрес Маска усилилась и внутри США из-за его радикального подхода к сокращению государственного аппарата в рамках DOGE. Опрос, опубликованный в прошлом месяце, показал, что деятельность Маска как советника одобряют 41%, недовольных — 58%.

Маск останется гендиректором Tesla

Как пишет Bloomberg, заявление Маска о сокращении расходов на политику должно успокоить некоторых инвесторов относительно будущего Tesla.

Миллиардер отверг предположение, что его публичная позиция вредит Tesla. По его словам, компания потеряла часть клиентов среди либерального электората, но взамен получила поддержку со стороны консервативного.

Маск признал, что продажи Tesla существенно упали на европейских рынках электромобилей в апреле, но заверил, что в других регионах ситуация намного лучше.

— Наши продажи в целом на хорошем уровне. Мы не ожидаем серьезного спада, — подытожил он.

Маск заявил, что планирует остаться генеральным директором компании еще как минимум на пять лет.

Он возглавляет Tesla с 2008 года, что делает его одним из генеральных директоров с самым длинным сроком пребывания в должности среди глобальных автопроизводителей.

Однако в последнее время его вовлеченность вызывает беспокойство: компания впервые за более чем десятилетие испытала падение ежегодных продаж — и тенденция ухудшилась в 2025 году.

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