Есть шанс на прогресс: Трамп объяснил, будет ли усиливать санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет ужесточать санкции против России, поскольку есть якобы шанс на прогресс.

Трамп о санкциях против России

— Я думаю, что есть шанс что-то сделать. Если вы это сделаете, то можете сделать гораздо хуже. Но может наступить время, когда это произойдет (введение усиленных санкций против России, — Ред.), — сказал Трамп.

Президент США после двухчасового телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что верит в то, что якобы глава Кремля хочет мира с Украиной.

Трамп ответил, доверяет ли Путину

В то же время Трамп утвердительно ответил на вопрос о том, доверяет ли он Путину.

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— Я думаю, что был достигнут определенный прогресс. Там ужасная ситуация. Еженедельно убивают 5 тыс. молодых людей. Надеюсь, мы что-то сделали. Мы говорили с главами большинства европейских государств. Пытаемся положить этому конец. Жаль, что все это вообще началось, — утверждает Трамп.

Трамп об отказе США от переговоров

Дональд Трамп вновь повторил заявление о готовности США отступить от переговоров между Украиной и Россией, если не будет достигнут определенный прогресс.

По словам президента США, если бы он думал, что не может помочь, то уже отступил бы от диалога между двумя странами.

— Я говорю вам, это большое эго. Я думаю, что что-то произойдет. Если этого не произойдет, то просто отступлю. Им придется продолжать, — подчеркнул Трамп.

После разговора с Путиным Трамп заявил, что Россия и Украина якобы немедленно начнут переговоры о прекращении огня. Как отметил президент США, еще важнее обсудить вопрос завершения войны.

Источник : CNN

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