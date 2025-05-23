Второй тур выборов в Польше: у Тшасковского и Навроцкого одинаковый рейтинг

Менее чем за две недели до решающего голосования за президента Польши, кандидаты Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий идут “ноздря в ноздрю”.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Ipsos, опубликованного телеканалом Polsat News.

Выборы в Польше: опрос

Согласно данным исследования, поддержка обоих кандидатов составляет по 47%. Еще 6% опрошенных заявили, что им трудно сказать, кому они предпочитают.

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На вопрос о готовности принять участие в голосовании 1 июня, однозначно да ответили 53% респондентов, а еще 13% – скорее да.

В то же время 12% выбрали вариант скорее нет, а 14% однозначно нет.

8% опрошенных пока не определились со своим участием.

Опрос проводился с 20 по 22 мая на репрезентативной выборке из 1000 поляков с помощью методов CATI и CAWI.

В эту пятницу между кандидатами – мэром Варшавы Рафалом Тшасковским, выдвигаемым партией власти Гражданской платформой, и директором Института национальной памяти Каролем Навроцким, поддержанным оппозиционной партией Право и справедливость – состоятся дебаты.

Напомним, по результатам первого тура 18 мая Тшасковский набрал 31,36%, а Навроцкий – 29,54%.

Именно они вышли во второй тур, который пройдет 1 июня.

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