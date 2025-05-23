Другий тур виборів у Польщі: Тшасковський і Навроцький мають однаковий рейтинг

Менше ніж за два тижні до вирішального голосування за президента Польщі, кандидати Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький йдуть “ніздря в ніздрю”.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Ipsos, опубліковані телеканалом Polsat News.

Вибори у Польщі: опитування

Згідно з даними дослідження, підтримка обох кандидатів становить по 47%. Ще 6% опитаних заявили, що їм важко сказати, кому вони надають перевагу.

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На запитання про готовність взяти участь у голосуванні 1 червня, «однозначно так» відповіли 53% респондентів, а ще 13% – скоріше так.

Водночас 12% обрали варіант скоріше ні, а 14% – однозначно ні.

8% опитаних поки не визначилися зі своєю участю.

Опитування проводилося з 20 по 22 травня на репрезентативній вибірці з 1000 поляків за допомогою методів CATI та CAWI.

Цієї п’ятниці між кандидатами – мером Варшави Рафалом Тшасковським, якого висуває партія влади Громадянська платформа, і директором Інституту національної пам’яті Каролем Навроцьким, підтриманим опозиційною партією Право і справедливість – відбудуться дебати.

Нагадаємо, за результатами першого туру 18 травня Тшасковський набрав 31,36%, а Навроцький – 29,54%.

Саме вони вийшли до другого туру, який пройде 1 червня.

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