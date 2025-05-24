Закрыл рот и нос рукой: Навроцкий отличился странным поведением на дебатах

В Польше во время дебатов кандидат в президенты от партии Право и справедливость Кароль Навроцкий отличился странным поведением.

Когда его оппонент Рафал Тшасковский, которого поддерживает Гражданская платформа премьера Дональда Туска, говорил, то Навроцкий закрыл рот и нос рукой, а вторую руку поднял ко рту.

Что Навроцкий употреблял на дебатах

В сети появились тысячи комментариев относительно того, что мог употреблять кандидат от ПиС в прямом эфире. Некоторые обвиняли политика в употреблении наркотиков.

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Впрочем, в штабе Навроцкого заявили, что во время дебатов он положил в рот никотиновый пакетик — снюс. Он сделал это потому, что якобы ему стало скучно.

Впоследствии сам Навроцкий в эфире RMF FM сказал, что использовал пакетик из-за якобы “лжи” его оппонента.

– Когда слушаешь, что говорит Рафал Тшасковский, как он повторяет о своих успехах, повторяет “Я, я, я, я, я, я, я, ПиС, ПиС, ПиС, ПиС, ПиС, ПиС”, я взял пакетик никотина, но я очень рад, что это вызвало общественный интерес, — сказал Навроцкий.

Когда его спросили, не мог бы он дождаться завершения дебатов, которые длились менее двух часов, Навроцкий сказал, что “это именно тот момент, когда пакетик никотина пригодится, если слушаешь Тшасковского”.

Также во время объяснения своих действий на дебатах Навроцкий пригласил Тшасковского сдать анализы в Варшаве на вещества в организме, в частности, на наличие наркотиков.

Снюс – это никотиновый стимулятор и разновидность бездымного табачного изделия, впервые появившийся в Швеции около четырехсот лет назад.

Снюс негативно влияет на организм, вызывая привыкание, как и курение, может вызвать повышение давления, головную боль, тошноту, проблемы с сердцем. Кроме того это увеличивает риск заболеваний ротовой полости, в том числе рака десен или губы.

Скриншот: Gazeta.pl

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