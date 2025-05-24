Закрив рот і ніс рукою: Навроцький відзначився дивною поведінкою на дебатах

У Польщі під час дебатів кандидат у президенти від партії Право і справедливість Кароль Навроцький відзначився дивною поведінкою.

Коли його опонент Рафал Тшасковський, якого підтримує Громадянська платформа прем’єра Дональда Туска, говорив, то Навроцький закрив рот і ніс рукою, а другу руку підняв до рота.

Що Навроцький вживав на дебатах

У мережі з’явилися тисячі коментарів щодо того, що міг вживати кандидат від ПіС у прямому ефірі. Деякі звинувачували політика у вживанні наркотиків.

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Втім у штабі Навроцького заявили, що під час дебатів він поклав до рота нікотиновий пакетик – снюс. Він зробив це тому, що нібито йому стало нудно.

Згодом сам Навроцький в ефірі RMF FM сказав, що використав пакетик через нібито “брехню” його опонента.

– Коли слухаєш, що говорить Рафал Тшасковський, як він повторює про свої успіхи, повторює “Я, я, я, я, я, я, ПіС, ПіС, ПіС, ПіС, ПіС”, я взяв пакетик нікотину, але я дуже радий, що це викликало суспільний інтерес, – сказав Навроцький.

Коли його запитали, чи не міг би він дочекатися завершення дебатів, які тривали менше від двох годин, Навроцький сказав, що “це саме той момент, коли пакетик нікотину стає в пригоді, якщо слухаєш Тшасковського”.

Також під час пояснення своїх дій на дебатах Навроцький запросив Тшасковського здати аналізи у Варшаві на речовини в організмі, зокрема на наявність наркотиків.

Снюс – це нікотиновий стимулятор та різновид бездимного тютюнового виробу, що вперше з’явився у Швеції близько чотирьохсот років тому.

Снюс негативно впливає на організм, зумовлюючи звикання, як і куріння, може спричинити підвищення тиску, головний біль, нудоту, проблеми з серцем. Крім того це збільшує ризик захворювань ротової порожнини, зокрема раку ясен або губи.

Скриншот: Gazeta.pl

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