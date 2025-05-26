Генинспектор: Бундесвер должен быть полностью вооружен до 2029 года из-за угрозы со стороны РФ

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер определил 2029 г. как конечную дату для полного перевооружения и обеспечения Вооруженных сил Германии всем необходимым.

Германия готовит Бундесвер к возможной угрозе к 2029 году

Соответствующая задача изложена в стратегическом документе Приоритетные директивы по усилению боеготовности, подписанном 19 мая, сообщает Reuters.

В документе подчеркивается, что до 2029 года Россия может восстановить военный потенциал до уровня, достаточного для потенциального наступления на государства-члены НАТО. Поэтому Бундесверу следует действовать на опережение.

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Правительство Германии планирует направить дополнительные финансовые ресурсы, которые стали доступны после временного ослабления финансовой политики (долгового тормоза) в марте, на обновление оборонного сектора.

Ключевые направления перевооружения, очерченные в плане:

усиление систем ПВО, включая средства перехвата беспилотников;

закупка вооружения с дальностью поражения более 500 км;

существенное пополнение боеприпасов и обновление стандартов их накопления;

развитие технологий радиоэлектронной борьбы;

формирование мощного оборонительного и наступательного потенциала в космическом пространстве.

Ранее Reuters сообщало, что НАТО настаивает на расширении противовоздушной обороны Германии, в том числе путем увеличения количества систем Patriot и короткобойных средств.

Начальник генерального штаба армии ФРГ Альфонс Майс недавно заявил, что Россия наращивает боевой потенциал и может стать реальной угрозой для Запада уже к 2029 году или даже раньше.

Федеральная разведывательная служба (BND) вместе с Бундесвером уже пришли к выводу, что Москва готовится к масштабному конфликту с НАТО и воспринимает себя как оппонента Запада.

В Бундестаге в это время высказываются опасения относительно возможной атаки России в течение ближайших 2-3 лет.

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