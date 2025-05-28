Германия будет финансировать Starlink и производство украинских дальнобойных систем — Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о расширении военной помощи Украине.

Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 мая в Берлине.

Германия анонсировала военную поддержку Украине

Мерц заверил, что Германия будет поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Он не стал раскрывать все подробности, но сказал, что помощь продолжится и будет увеличена.

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— Могу сказать, наша военная поддержка будет продолжена и расширена для того, чтобы Украина и сейчас, и в будущем могла защитить себя от российской агрессии. В связи с этим хочу сказать, что мы предоставим существенную часть средств на Starlink для Украины, — заявил канцлер.

Также Мерц сообщил, что сегодня, 28 мая, министры обороны Украины и Германии подпишут заявление о намерениях приобрести дальнобойные системы украинского производства. Канцлер подчеркнул, что для Украины не должно быть ограничений в использовании такого оружия.

— Украина сможет в полном объеме себя защищать, а также поражать военные цели вне территории Украины. Это начало новой формы военно-промышленного сотрудничества между нашими страны, которая имеет очень большой потенциал, — заявил он.

В свою очередь Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Германия достигли новых договоренностей о совместном производстве вооружений, в частности дронов.

— Я рад, что сегодня между нашими государствами есть новые договоренности относительно совместных проектов. Мы не будем говорить публично все детали, но сегодня есть наши договоренности об инвестициях в производство в Украине. Прежде всего, оружия — это производство дронов, — сказал он.

Производство дальнобойного оружия

Канцлер Германии также заявил, что Украина и Германия могут совместно наладить серийное производство дальнобойного оружия. По его словам, обе страны уже сделали первый шаг в этом направлении.

— Я имею в виду производство дальнобойного оружия между Украиной и Германией. И это будет сотрудничество. Речь идет о промышленных объемах. И это будет происходить и может происходить в Украине и в Германии, — сказал Мерц.

Также он добавил, что нежелание Москвы вести переговоры будет иметь конкретные последствия.

— И эти последствия мы будем внедрять каждый день, — подчеркнул канцлер.

Напомним, 28 мая президент Украины прибыл в Берлин. Там он провел переговоры с канцлером, а также должен встретиться с представителями немецкого бизнеса и со своим коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

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