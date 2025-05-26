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Мерц: Германия, США, Франция и Британия сняли ограничения на дальнобойное оружие Украине

Фрідріх Мерц
Фото: Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Германия, Франция и Соединенные Штаты больше не имеют никаких ограничений по дальности действия оружия, которое поставляется Украине.

Об этом он заявил в эфире общественного телевидения во время форума WDR Europaforum.

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— Ни британцы, ни французы, ни мы, ни американцы больше не ограничивают радиус действия оружия, поставляемого в Украину, ни со стороны Великобритании, ни со стороны Франции, ни со стороны США. Это означает, что Украина теперь может защищать себя, атакуя, например, военные позиции в России, — сказал он.

Мерц добавил, что раньше украинская армия не могла этого делать, за «очень редкими исключениями».

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— Теперь она может. На жаргоне мы называем это дальним огнем, то есть оснащением Украины оружием, которое поражает военные объекты в глубинке, — добавил он.

По словам немецкого канцлера, это решение “заметно изменит ведение войны для Украины”.

Он отметил, что Россия атакует гражданские объекты, бомбит города, детские сады, больницы и дома престарелых, в отличие от Украины.

Мерц отметил, что страна, которая может защищаться от нападающего только на собственной территории, не защищается адекватно.

Ранее в мае представитель Минобороны Германии заявил, что Берлин больше не будет обсуждать публично возможность поставки авиационных крылатых ракет Taurus для Украины.

Месяцем ранее издание DW писало, что Мерц заявил о готовности поддержать передачу Украине ракет Taurus, если это решение будет согласовано с европейскими партнерами ФРГ.

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Война в Украине, Німеччина, Фридрих Мерц
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