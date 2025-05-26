Мерц: Германия, США, Франция и Британия сняли ограничения на дальнобойное оружие Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Германия, Франция и Соединенные Штаты больше не имеют никаких ограничений по дальности действия оружия, которое поставляется Украине.

Об этом он заявил в эфире общественного телевидения во время форума WDR Europaforum.

Ограничения на дальнобойные удары по РФ сняты

— Ни британцы, ни французы, ни мы, ни американцы больше не ограничивают радиус действия оружия, поставляемого в Украину, ни со стороны Великобритании, ни со стороны Франции, ни со стороны США. Это означает, что Украина теперь может защищать себя, атакуя, например, военные позиции в России, — сказал он.

Мерц добавил, что раньше украинская армия не могла этого делать, за «очень редкими исключениями».

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— Теперь она может. На жаргоне мы называем это дальним огнем, то есть оснащением Украины оружием, которое поражает военные объекты в глубинке, — добавил он.

По словам немецкого канцлера, это решение “заметно изменит ведение войны для Украины”.

Merz: Keine Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen an die Ukraine Auf dem 27. Internationalen WDR Europaforum in Berlin erklärte Bundeskanzler Friedrich Merz, dass es keine Reichweiteneinschränkungen mehr für den Einsatz westlicher Waffensysteme durch die Ukraine gebe pic.twitter.com/0F5bumQfKP — TAK (@taksb84) May 26, 2025

Он отметил, что Россия атакует гражданские объекты, бомбит города, детские сады, больницы и дома престарелых, в отличие от Украины.

Мерц отметил, что страна, которая может защищаться от нападающего только на собственной территории, не защищается адекватно.

Ранее в мае представитель Минобороны Германии заявил, что Берлин больше не будет обсуждать публично возможность поставки авиационных крылатых ракет Taurus для Украины.

Месяцем ранее издание DW писало, что Мерц заявил о готовности поддержать передачу Украине ракет Taurus, если это решение будет согласовано с европейскими партнерами ФРГ.

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