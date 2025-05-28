Німеччина фінансуватиме Starlink та виробництво українських далекобійних систем – Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про розширення військової допомоги Україні.

Про це він повідомив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 28 травня в Берліні.

Німеччина анонсувала військову підтримку Україні

Мерц запевнив, що Німеччина підтримуватиме Україну в боротьбі з російською агресією. Він не став розкривати всіх подробиць, але сказав, що допомога триватиме і буде збільшена.

Зараз дивляться

– Можу сказати, наша військова підтримка буде продовжена, і буде розширена для того, щоб Україна і зараз, і в майбутньому могла захистити себе від російської агресії. У зв’язку з цим хочу сказати, що ми надамо істотну частину коштів на Starlink для України, – заявив канцлер.

Також Мерц повідомив, що сьогодні, 28 травня, міністри оборони України та Німеччини підпишуть заяву про наміри придбати далекобійні системи українського виробництва. Канцлер підкреслив, що для України не повинно бути обмежень у використанні такої зброї.

– Україна зможе в повному обсязі себе захищати, а також вражати військові цілі поза територією України. Це початок нової форми військово-промислової співпраці між нашими країни, яка має дуже великий потенціал, – заявив він.

Нагадаємо, 28 травня президент України прибув до Берліна. Там він провів переговори з канцлером, а також має зустрітися з представниками німецького бізнесу та зі своїм колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.