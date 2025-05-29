В ночь на 29 мая в российском городе Ставрополь произошел взрыв гранаты, в результате которого погиб участник войны против Украины и первый заместитель главы города Заур Гурциев.

В РФ при взрыве гранаты погиб майор Заур Гурциев

По словам главы Ставропольского края Владимира Владимирова, сейчас проводится расследование, и рассматривают различные версии произошедшего, в том числе возможный теракт с участием “нацистов с Украины”.

По данным Telegram-канала SHOT, взрыв произошел возле многоэтажки на улице Чехова, 85/19, где двое мужчин сидели на скамейке и пили алкогольные напитки. Оба погибли, но кто именно бросил гранату — пока неизвестно, пишет другой Telegram-канал Mash.

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На сайте инициативы российского диктатора Владимира Путина Время героев указано, что Гурциев возглавлял воздушные удары по Мариуполю.

Он якобы внедрил свои разработки в технологию наведения ракет, что значительно повысило их точность и эффективность, в частности позволило поразить базу снабжения полка Азов.

Во время бомбардировок Мариуполя погибли тысячи мирных жителей. В частности, одна из авиабомб разрушила драмтеатр, где, по оценкам Associated Press, погибло до 600 человек.

Как пишет Telegram-канал Агентство. Новости, в октябре Путин назначил Заура Гурциева первым заместителем главы Ставрополя.

Фото: Владимир Владимиров

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