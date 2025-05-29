У ніч на 29 травня в російському місті Ставрополь стався вибух гранати, внаслідок якого загинув учасник війни проти України і перший заступник голови міста Заур Гурцієв.

У РФ під час вибуху гранати загинув майор Заур Гурцієв

За словами глави Ставропольського краю Володимира Владімірова, зараз проводять розслідування, і розглядають різні версії події, зокрема ймовірний теракт за участю “нацистів з України”.

За даними Telegram-каналу SHOT, вибух стався біля багатоповерхівки на вулиці Чехова, 85/19, де двоє чоловіків сиділи на лавці і пили алкогольні напої. Обидва загинули, але хто саме кинув гранату – поки невідомо, пише інший Telegram-канал Mash.

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На сайті ініціативи російського диктатора Володимира Путіна Час героїв зазначено, що Гурцієв очолював повітряні удари по Маріуполю.

Він нібито впровадив свої розробки в технологію наведення ракет, що значно підвищило їхню точність і ефективність, зокрема дало змогу вразити базу постачання полку Азов.

Під час бомбардувань Маріуполя загинули тисячі мирних жителів. Зокрема, одна з авіабомб зруйнувала драмтеатр, де, за оцінками Associated Press, загинуло до 600 осіб.

Як пише Telegram-канал Агентство. Новини, у жовтні Путін призначив Заура Гурцієва першим заступником голови Ставрополя.

Фото: Володимир Владіміров

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