У РФ від вибуху гранати загинув Заур Гурцієв, який керував ударами по Маріуполю
У ніч на 29 травня в російському місті Ставрополь стався вибух гранати, внаслідок якого загинув учасник війни проти України і перший заступник голови міста Заур Гурцієв.
У РФ під час вибуху гранати загинув майор Заур Гурцієв
За словами глави Ставропольського краю Володимира Владімірова, зараз проводять розслідування, і розглядають різні версії події, зокрема ймовірний теракт за участю “нацистів з України”.
За даними Telegram-каналу SHOT, вибух стався біля багатоповерхівки на вулиці Чехова, 85/19, де двоє чоловіків сиділи на лавці і пили алкогольні напої. Обидва загинули, але хто саме кинув гранату – поки невідомо, пише інший Telegram-канал Mash.
На сайті ініціативи російського диктатора Володимира Путіна Час героїв зазначено, що Гурцієв очолював повітряні удари по Маріуполю.
Він нібито впровадив свої розробки в технологію наведення ракет, що значно підвищило їхню точність і ефективність, зокрема дало змогу вразити базу постачання полку Азов.
Під час бомбардувань Маріуполя загинули тисячі мирних жителів. Зокрема, одна з авіабомб зруйнувала драмтеатр, де, за оцінками Associated Press, загинуло до 600 осіб.
Як пише Telegram-канал Агентство. Новини, у жовтні Путін призначив Заура Гурцієва першим заступником голови Ставрополя.
Фото: Володимир Владіміров