Трамп анонсировал удвоение пошлины на импорт стали и алюминия – до 50%

Президент США Дональд Трамп заявил, что удвоит нынешнюю ставку пошлины на импорт стали и алюминия с 25% до 50%, а новые тарифы начнут действовать уже со среды, 4 июня.

Об этом он сказал 30 мая на митинге в Питтсбурге (штат Пенсильвания).

США планируют новое повышение пошлины на импорт стали и алюминия

По его словам, это поможет стимулировать американскую сталелитейную промышленность и национальное производство, одновременно уменьшая зависимость от Китая.

Сейчас смотрят

Трамп сообщил также, что $14 млрд будет инвестировано в производство стали в регионе в рамках партнерства между американской US Steel и японской Nippon Steel, однако не рассказал никаких новых подробностей. При этом обе компании не подтвердили, что сделка была заключена.

— На уровне 50% они уже не могут перелезть через забор. Мы снова собираемся сделать пенсильванскую сталь основой Америки, как никогда раньше, — сказал он, подчеркнув, что такое соглашение, как и повышение тарифов, поможет сохранить рабочие места для металлургов.

Как отмечает издание, в последние годы производство стали в США сокращалось, а Китай, Индия и Япония вырвались вперед как ведущие мировые производители.

Примерно четверть всей стали, используемой в США, импортируется, и зависимость страны от мексиканской и канадской стали возмутила Трампа.

Заявление Трампа было сделано на фоне судебного разбирательства относительно законности некоторых глобальных тарифов, однако пошлины на сталь и алюминий не были затронуты этим иском.

В феврале Дональд Трамп приказал ввести 25% пошлины на импорт стали и алюминия, которые будут распространяться, в частности, и на продукцию из Канады и Мексики, которые являются одними из крупнейших иностранных поставщиков этих металлов.

Источник : ВВС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.