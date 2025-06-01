Должна стать “четким сигналом”: министр обороны Британии выступил с посланием к РФ

Обзор оборонной политики Великобритании станет “посланием Москве” о “готовности сражаться, если потребуется”.

Об этом в интервью BBC заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

— Британия стоит за укреплением наших Вооруженных сил, а также укреплением нашей промышленной базы, и это часть нашей готовности воевать, если потребуется, но и сила, которая поможет сдерживать эти войны в будущем, — сказал он.

Как отметил чиновник, в рамках обзора предусмотрены масштабные новые инвестиции в сферу национальной безопасности, а это в свою очередь должно стать “четким сигналом” для государств, которые угрожают Великобритании.

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Хили об оборонной политике Британии

Министр обороны Великобритании посетил завод в Стивенедже, где изготавливают крылатые ракеты Storm Shadow и заявил, что правительство поддерживает планы приобретения до 7 тысяч единиц дальнобойного вооружения британского производства.

— Шесть миллиардов долларов в течение следующих пяти лет на такие заводы позволят нам не только производить боеприпасы, которыми будут оснащаться наши войска в будущем, но и создавать рабочие места в каждой части Великобритании — 1800 новых рабочих мест, — сказал министр.

Кроме того, Хили также назвал обзор “сообщением для Москвы”.

Ранее министр обороны Британии заявил, что страна будет усиливать кибератаки против таких государств, как Россия и Китай. Это первый случай, когда британский министр открыто заявил о начале кибератак на другие страны.

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