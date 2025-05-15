Более 2 тыс. км: Британия и Германия будут разрабатывать дальнобойное оружие — Reuters
Великобритания и Германия совместно будут разрабатывать новое высокоточное оружие с дальностью действия более 2 тыс. км.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британское правительство.
Британия и Германия будут разрабатывать дальнобойное оружие
— Проект основывается на обязательствах по разработке новых вооружений, взятых в прошлом году, когда обе страны подписали двусторонний оборонный пакт и подчеркнули необходимость для Европы быть способной защитить себя от любой эскалации войны в Украине, — говорится в сообщении.
Ожидается, что министр обороны Великобритании Джон Хили и его немецкий коллега Борис Писториус на встрече в Берлине объявят о новом проекте вооружений большой дальности.
Хили заявил, что это партнерство помогает превратить оборону в двигатель роста, создавая рабочие места, повышая квалификацию и стимулируя инвестиции в обеих странах.
В то же время он не уточнил никаких подробностей относительно сроков или бюджета проекта.
В заявлении также говорится о том, что во время встречи в Берлине министры обороны обсудят совместные закупки торпед для морских патрульных и разведывательных самолетов и объявят о соглашении по закупке Германией военных мостов британского производства.
Накануне Bloomberg писало, что страны-члены НАТО начали работать над соглашением о значительном увеличении расходов на оборону для выполнения требования президента США Дональда Трампа о направлении на военные нужды 5% ВВП.