Более 2 тыс. км: Британия и Германия будут разрабатывать дальнобойное оружие — Reuters

Великобритания и Германия совместно будут разрабатывать новое высокоточное оружие с дальностью действия более 2 тыс. км.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британское правительство.

Британия и Германия будут разрабатывать дальнобойное оружие

— Проект основывается на обязательствах по разработке новых вооружений, взятых в прошлом году, когда обе страны подписали двусторонний оборонный пакт и подчеркнули необходимость для Европы быть способной защитить себя от любой эскалации войны в Украине, — говорится в сообщении.

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Ожидается, что министр обороны Великобритании Джон Хили и его немецкий коллега Борис Писториус на встрече в Берлине объявят о новом проекте вооружений большой дальности.

Хили заявил, что это партнерство помогает превратить оборону в двигатель роста, создавая рабочие места, повышая квалификацию и стимулируя инвестиции в обеих странах.

В то же время он не уточнил никаких подробностей относительно сроков или бюджета проекта.

В заявлении также говорится о том, что во время встречи в Берлине министры обороны обсудят совместные закупки торпед для морских патрульных и разведывательных самолетов и объявят о соглашении по закупке Германией военных мостов британского производства.

Накануне Bloomberg писало, что страны-члены НАТО начали работать над соглашением о значительном увеличении расходов на оборону для выполнения требования президента США Дональда Трампа о направлении на военные нужды 5% ВВП.

Источник : Reuters

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