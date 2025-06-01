Укр Рус
Укр Рус
Популярні
У Рівному вперше народилася дитина, зачата після загибелі батька на фронті
ПСЖ – Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів
Продав найцінніше: Козловський вперше розповів, як закрив борги перед Кондратюком
Масова бійка з ТЦК в Кам’янці: Сирський ініціював службове розслідування
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 червня
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
3 хв.

Має стати “чітким сигналом”: міністр оборони Британії виступив з посланням до РФ

Джон Гілі
Фото: Getty Images

Огляд оборонної політики Великобританії стане “посланням Москві” про “готовність боротися, якщо буде потрібно”.

Про це в інтерв’ю ВВС заявив міністр оборони Великобританії Джон Гілі.

– Британія стоїть за зміцненням наших Збройних сил, а також зміцненням нашої промислової бази, і це частина нашої готовності воювати, якщо буде потрібна, але й сила, яка допоможе стримувати ці війни у ​​майбутньому, – сказав він.

Як зазначив чиновник, у рамках огляду передбачені масштабні нові інвестиції у сферу національної безпеки, а це, у свою чергу, має стати “чітким сигналом” для держав, які загрожують Великобританії.

Зараз дивляться

Гілі про оборонну політику Британії

Міністр оборони Великобританії відвідав завод у Стівенеджі, де виготовляють крилаті ракети Storm Shadow та заявив, що уряд підтримує плани придбання до 7 тисяч одиниць далекобійного озброєння британського виробництва.

– Шість мільярдів доларів протягом наступних п’яти років на такі заводи дозволять нам не тільки виробляти боєприпаси, якими будуть оснащуватися наші війська в майбутньому, а й створювати робочі місця у кожній частині Великобританії – 1800 нових робочих місць, – сказав міністр.

Крім того, Гілі назвав огляд “повідомленням для Москви”.

Раніше міністр оборони Британії заявив, що країна посилюватиме кібератаки проти таких держав, як Росія та Китай. Це перший випадок, коли британський міністр відверто заявив про початок кібератак на інші країни.

Читайте також
Понад 2 тис. км: Британія і Німеччина розроблятимуть далекобійну зброю – Reuters
Джон Гілі

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВелика БританіяРосія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь