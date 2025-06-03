НАТО просит страны Европы впятеро увеличить ПВО из-за угрозы со стороны РФ — СМИ

Организация Североатлантического договора просит страны-члены из Европы в пять раз увеличить численность наземной противовоздушной обороны в ответ на угрозу российской агрессии.

Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленных людей с этим вопросом.

НАТО увеличить количество ПВО в Европе

Источники агентства сообщили, что вопрос увеличения ПВО будут обсуждать на встрече министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе в четверг, 5 июня.

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По их словам, общей целью является увеличение наземных сил ПВО в пять раз, но для каждой страны отдельно определят индивидуальные уровни увеличения. Временные рамки этого процесса не были четко установлены.

Высокопоставленный военный чиновник из Европы на условиях анонимности сказал изданию, что члены НАТО остро нуждаются в наращивании наземных систем ПВО.

Как сообщил источник, последние три десятилетия НАТО постепенно сокращало эти системы, переориентировавшись с противостояния времен Холодной войны на новые угрозы на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Наращивание количества вооружений является частью более масштабных амбиций НАТО по увеличению оборонных расходов.

Ожидается, что под давлением президента США Дональда Трампа НАТО утвердит показатель в 5% ВВП, из которых 3,5% ВВП будут приходиться на оборону, а еще 1,5% ВВП — на расходы, связанные с обороной, например в сфере инфраструктуры, киберзащиты и гражданской обороны.

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