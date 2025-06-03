НАТО просить країни Європи уп’ятеро збільшити ППО через загрозу з боку РФ – ЗМІ

Організація Північноатлантичного договору просить країни-члени з Європи уп’ятеро збільшити чисельність наземної протиповітряної оборони у відповідь на загрозу російської агресії.

Про це пише агентство Bloomberg, посилаючись на обізнаних людей із цим питанням.

НАТО збільшити кількість ППО у Європі

Джерела агентства повідомили, що питання збільшення ППО будуть обговорювати на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі у четвер, 5 червня.

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За їхніми словами, загальною метою є збільшення наземних сил ППО уп’ятеро, але для кожної країни окремо визначать індивідуальні рівні збільшення. Часові межі цього процесу не були чітко встановлені.

Високопоставлений військовий посадовець із Європах на умовах анонімності сказав виданню, що члени НАТО гостро потребують нарощування наземних систем ППО.

Як повідомило джерело, останні три десятиліття НАТО поступово скорочувало ці системи, переорієнтувавшись із протистояння часів Холодної війни на нові загрози на Близькому Сході та у Північній Африці.

Нарощування кількості озброєнь є частиною більш масштабних амбіцій НАТО щодо збільшення оборонних витрат.

Очікується, що під тиском президента США Дональда Трампа НАТО затвердить показник у 5% ВВП, з яких 3,5% ВВП припадатимуть на оборону, а ще 1,5% ВВП – на витрати, пов’язані з обороною, наприклад у сфері інфраструктури, кіберзахисту і цивільної оборони.

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