Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге — Зеленский
Украину пригласили на саммит НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге.
Об этом во время zoom-общения с журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
— У нас была встреча с генсеком НАТО. Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно, — сказал он
Глава государства отметил, что министр иностранных дел Андрей Сибига будет говорить со своими коллегами об инфраструктуре и о том, какими могут быть результаты этого саммита.
Саммит НАТО в Гааге 24-25 июня
СМИ писали со ссылкой на дипломатические источники, что Соединенные Штаты якобы выступают против участия Владимира Зеленского в саммите НАТО, который планируется в конце июня в Гааге.
Со своей стороны глава нашего государства заявил, что отсутствие Украины на саммите в Гааге будет победой Путина над НАТО.