Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге — Зеленский

Украину пригласили на саммит НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге.

Об этом во время zoom-общения с журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— У нас была встреча с генсеком НАТО. Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно, — сказал он

Глава государства отметил, что министр иностранных дел Андрей Сибига будет говорить со своими коллегами об инфраструктуре и о том, какими могут быть результаты этого саммита.

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Саммит НАТО в Гааге 24-25 июня

СМИ писали со ссылкой на дипломатические источники, что Соединенные Штаты якобы выступают против участия Владимира Зеленского в саммите НАТО, который планируется в конце июня в Гааге.

Со своей стороны глава нашего государства заявил, что отсутствие Украины на саммите в Гааге будет победой Путина над НАТО.

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