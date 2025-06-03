Орбан пообещал сделать все, чтобы избежать вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что намерен сделать все возможное, чтобы помешать вступлению Украины в Европейский Союз. Свою позицию он аргументирует якобы защитой национальных интересов.

Об этом венгерский премьер сообщил в Facebook.

Орбан в очередной раз высказался против вступления Украины в ЕС

Он отметил, что в целом расширение ЕС является благородной целью, однако не в случае с Украиной. По его словам, для “брюссельской бюрократии” это выглядит как “выгодная сделка в условиях проигранной войны”.

Сейчас смотрят

— Украина высмокчет каждый евро, форинт и злотый, которые мы до сих пор тратили на укрепление европейских семей, европейских фермеров и европейской промышленности, – утверждает венгерский премьер.

Он добавил, что через десять лет “не сможет ответить перед своей совестью, перед своими внуками и перед страной”, если не сделает все возможное уже сейчас, “чтобы защитить Венгрию и Европейский Союз от брюссельской мечты о присоединении Украины”.

Свой пост Орбан также использовал как площадку для продвижения правительственного опроса о вступлении Украины в ЕС. Опрос содержит немало манипулятивных тезисов и был переведен в онлайн-формат для увеличения охвата.

Напомним, в апреле стало известно, что в Брюсселе юристы готовят альтернативный план для сохранения санкционного давления на Россию. Это связано с вероятностью того, что Венгрия в июне заблокирует продление санкций против РФ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.