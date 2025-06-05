Рютте вынесет на рассмотрение саммита НАТО инициативу по оборонным расходам

Во время саммита НАТО в Гааге рассмотрят предложение об увеличении оборонных расходов стран-союзников.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции по итогам встречи министров в Брюсселе.

Рютте об увеличении расходов на оборону

Рютте официально подтвердил, что намерен вынести на рассмотрение саммита НАТО предложение, согласованное с США, которое касается повышения до 5% от ВВП оборонных расходов союзников.

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По словам генсека НАТО, он предложит партнерам цель — 5% расходов на оборону. Из них 3,5% от ВВП — это основные расходы на оборону. Еще 1,5% от ВВП — это инвестиции, связанные с обороной, в частности на инфраструктуру.

По мнению Рютте, в НАТО близки к консенсусу по этому вопросу.

Недавно источники сообщали о том, что запланировано решение в таком формате, однако из-за дискуссий между союзниками и расхождения их позиций в НАТО не подтверждали этого официально.

На встрече министров обороны в Брюсселе Испания, которая не поддерживает решение НАТО о 5% расходов на оборону, заявила, что не собирается его ветировать, но намекнула на то, что не будет выполнять его.

В то же время Рютте не назвал ключевых подробностей решения, в частности, сроки увеличения расходов и правила распределения расходов между дома категориями. По его словам, союзники будут решать детали в ближайшие дни и недели.

Источник : Європейська правда

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