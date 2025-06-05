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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Рютте винесе на розгляд саміту НАТО ініціативу щодо оборонних витрат

Марк Рютте
Фото: Depositphotos

Під час саміту НАТО в Гаазі розглянуть пропозицію про збільшення оборонних витрат країн-союзників.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції за підсумками зустрічі міністрів у Брюсселі.

Рютте про збільшення витрат на оборону

Рютте офіційно підтвердив, що має наміри винести на розгляд саміту НАТО пропозицію, узгоджену з США, яка стосується підвищення до 5% від ВВП оборонних витрат союзників.

Зараз дивляться

За словами генсека НАТО, він запропонує партнерам ціль – 5% витрат на оборону. З них 3,5% від ВВП – це основні витрати на оборону. Ще 1,5% від ВВП – це інвестиції, що пов’язані з обороною, зокрема на інфраструктуру.

На думку Рютте, в НАТО близькі до консенсусу щодо цього питання.

Нещодавно джерела повідомляли про те, що заплановане рішення у такому форматі, проте через дискусії між союзниками та розбіжність їхніх позицій у НАТО не підтверджували цього офіційно.

На зустрічі міністрів оборони у Брюсселі Іспанія, яка не підтримує рішення НАТО про 5% витрат на оборону, заявила, що не збирається його ветувати, але натякнула на те, що не виконуватиме його.

Водночас Рютте не назвав ключових подробиць рішення, зокрема, терміни збільшення витрат та правила розподілу витрат між дома категоріями. За його словами, союзники вирішуватимуть деталі найближчими днями та тижнями.

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Джерело: Європейська правда

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