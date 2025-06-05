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В ГУР оценили, нападет ли Россия на НАТО после войны с Украиной

ГУР розвідка
Фото: Минобороны

Нападение Российской Федерации на страны НАТО в краткосрочной перспективе, а именно через два-четыре года после завершения полномасштабной войны против Украины, маловероятно.

Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в ответ на информационный запрос издания LIGA.net.

Нападет ли РФ на НАТО после войны с Украиной

Журналисты спросили у ГУР Минобороны, реальна ли угроза того, что РФ может начать военные действия против стран НАТО через два-четыре года после завершения войны против Украины.

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Однако в ГУР ответили, что Москва продолжает рассматривать страны Запада как потенциальную угрозу возможного возникновения вооруженного противостояния в будущем.

— На сегодня из-за затяжного характера войны в Украине (что требует больших ресурсных затрат), вероятность возникновения такого конфликта в краткосрочной перспективе очень низкая, — считают в разведке.

Недавно заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что против Организации Североатлантического договора развязана тотальная гибридная война.

По его мнению, сейчас Россия якобы не имеет намерений и военных возможностей напасть на любую страну НАТО. Однако он признал, что РФ осуществляет кибератаки, дезинформацию, гибридную войну и диверсии.

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