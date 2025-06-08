Из-за угрозы со стороны РФ: в Германии разрабатывают план расширения бомбоубежищ

Глава Агентства гражданской обороны Германии заявил, что страна плохо подготовлена к возможному конфликту с Россией, и призвал к срочной модернизации убежищ времен холодной войны.

— Крупнейшей экономике Европы необходимо осознать реальность конфликта, и что в своем нынешнем состоянии Германия недостаточно подготовлена, — заявил глава Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Ральф Тислер.

По его словам, государство должно быть готово к нападению со стороны России в течение следующих четырех лет.

Обеспокоенность крупной войны в Европе

— Долгое время в Германии было широко распространено мнение, что война — это не тот сценарий, к которому нам нужно готовиться. Теперь это изменилось. Мы обеспокоены риском крупной агрессивной войны в Европе, — заявил он новостному изданию Süddeutsche Zeitung.

Тислер призвал к национальным усилиям по выявлению и превращению туннелей, станций метро, подземных гаражей, автостоянок и подвалов общественных зданий в защитные убежища, чтобы быстро создать пространство для одного миллиона человек.

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Глава Управления сказал, что его агентство представит комплексный план уже этим летом.

В издании отметили, что продолжающееся вторжение России в Украину вызвало опасения в других странах, особенно в странах Балтии, а также в Польше и Германии, что Москва может открыть новые фронты в Европе.

Состояние бункеров времен холодной войны

Из примерно 2 000 бункеров в Германии и защитных комнат, оставшихся со времен холодной войны, только около 580 находятся в рабочем состоянии, и большинство из них нуждаются в многомиллионной реконструкции. Они могли бы укрыть около 480 000 человек, всего полпроцента населения Германии.

Для сравнения, Тислер заявил, что в Финляндии имеется 50 000 защитных комнат, что составляет место для 4,8 млн человек, или 85% населения.

Тислер сказал, что необходимо также приложить усилия для тонкой настройки информационных систем, таких как приложения и дорожные знаки, чтобы сообщать общественности, где именно они могут искать убежище, а также для модернизации предупреждающих сирен.

Финансирование расширения бункеров

Ожидается, что деньги будут выделены из миллиардов, высвобожденных после того, как в марте парламент приостановил действие долгового тормоза Германии, что позволило направить крупные суммы на военные нужды, жизненно важную инфраструктуру (например, мосты и дороги, позволяющие перевозить танки и грузы) и гражданскую оборону.

Источник : The Guardian

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