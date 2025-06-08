Через загрозу з боку РФ: у Німеччині розробляють план розширення бомбосховищ

Голова Агентства цивільної оборони Німеччини заявив, що країна погано підготовлена до можливого конфлікту з Росією, і закликав до термінової модернізації притулків часів холодної війни.

– Найбільшій економіці Європи необхідно усвідомити реальність конфлікту і те, що в своєму нинішньому стані Німеччина недостатньо підготовлена, – заявив глава Федерального управління цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах Ральф Тіслер.

За його словами, держава повинна бути готова до нападу з боку Росії протягом наступних чотирьох років.

Занепокоєння великої війни в Європі

– Довгий час в Німеччині було широко поширена думка, що війна – це не той сценарій, до якого нам потрібно готуватися. Тепер це змінилося. Ми стурбовані ризиком великої агресивної війни в Європі, – заявив він новинному виданню Süddeutsche Zeitung.

Тіслер закликав до національних зусиль з виявлення та перетворення тунелів, станцій метро, підземних гаражів, автостоянок і підвалів громадських будівель на захисні притулки, щоб швидко створити простір для одного мільйона осіб.

Зараз дивляться

Глава Управління сказав, що його агентство представить комплексний план вже цього літа.

У виданні зазначили, що триваюче вторгнення Росії в Україну викликало побоювання в інших країнах, особливо в країнах Балтії, а також у Польщі та Німеччині, що Москва може відкрити нові фронти в Європі.

Стан бункерів часів холодної війни

З приблизно 2 000 бункерів у Німеччині та захисних кімнат, що залишилися з часів холодної війни, тільки близько 580 знаходяться в робочому стані, і більшість з них потребують багатомільйонної реконструкції. Вони могли б укрити близько 480 000 осіб, всього піввідсотка населення Німеччини.

Для порівняння, Тіслер заявив, що у Фінляндії є 50 000 захисних кімнат, що становить місце для 4,8 млн осіб, або 85% населення.

Тіслер сказав, що необхідно також докласти зусиль для тонкого налаштування інформаційних систем, таких як додатки і дорожні знаки, щоб повідомляти громадськості, де саме вони можуть шукати притулок, а також для модернізації попереджувальних сирен.

Фінансування розширення бункерів

Очікується, що гроші будуть виділені з мільярдів, вивільнених після того, як в березні парламент призупинив дію боргового гальма Німеччини, що дозволило направити великі суми на військові потреби, життєво важливу інфраструктуру (наприклад, мости і дороги, що дозволяють перевозити танки і вантажі) і цивільну оборону.

Джерело : The Guardian

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