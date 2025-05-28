ПВО, снаряды, дальнобойное оружие: Германия предоставляет Украине помощь на €5 млрд

Украина и Германия заключили соглашение о финансировании производства дальнобойного вооружения украинского производства.

Был подписан контракт между Украиной и немецкими оборонными предприятиями, сообщила пресс-служба Бундесвера.

Германия предоставит помощь Украине на €5 млрд

Соглашение заключили министр обороны Украины Рустем Умеров и его немецкий коллега Борис Писториус. Министерство обороны Германии подтвердило готовность предоставить Киеву новый пакет военной помощи на сумму €5 млрд.

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Согласно договоренностям, Германия профинансирует производство в Украине новейших систем дальнобойного вооружения. Значительная часть этих систем будет изготовлена в течение 2025 года.

— Системы вооружения оперативно поступят в украинскую армию — первые образцы могут быть переданы уже в течение нескольких недель. Поскольку эти комплексы уже эксплуатируются Вооруженными силами Украины, дополнительные тренировки не понадобятся, — говорится в официальном заявлении.

Кроме того, Берлин продолжит поставлять боеприпасы. В частности, на 2025 год уже запланированы объемы поставок артиллерийских снарядов и анонсированы новые пакеты для различных видов вооружений, в том числе критически важных систем ПВО. Украина также получит стрелковое оружие и дополнительное наземное вооружение.

Отдельный контракт на поставку средств противовоздушной обороны и соответствующих боеприпасов был подписан между министром обороны Украины и представителями немецкой оборонной компании Diehl.

Часть финансовой помощи Германия направит на создание и модернизацию ремонтных мощностей в Украине. Для реализации этого проекта оборонные компании двух стран подписали соглашение о создании совместного предприятия.

Какую помощь получит Украина от Германии

— Провел важную встречу с моим коллегой и другом, министром обороны Германии Борисом Писториусом. Имеем конкретные результаты — решения, которые существенно усиливают нашу оборону, — отметил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, решение о предоставлении помощи Украине уже утверждено Бундестагом. Украина получит:

Дальнобойное вооружение . Германия и Украина подписали Письмо о намерениях, в соответствии с которым будет профинансирована закупка современных дальнобойных средств на сотни миллионов евро.

. Германия и Украина подписали Письмо о намерениях, в соответствии с которым будет профинансирована закупка современных дальнобойных средств на сотни миллионов евро. Контракт на средства ПВО . Заключен контракт с компанией Diehl Defence на производство систем IRIS-T и соответствующих ракет. Общая сумма контракта составляет €2,2 млрд.

. Заключен контракт с компанией Diehl Defence на производство систем IRIS-T и соответствующих ракет. Общая сумма контракта составляет €2,2 млрд. Медицинское оборудование. Германия профинансирует закупку медицинского оборудования, изготовленного украинскими производителями.

Правительство ФРГ также обязалось поддерживать инвестиции в украинский оборонно-промышленный сектор и призывать к этому других партнеров, особенно в направлении усиления противовоздушной обороны.

Вся перечисленная помощь составляет около €5 млрд. Средства будут выделены из фондов, ранее одобренных немецким парламентом.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщал, что Германия возьмет на себя частичное финансирование спутниковой сети Starlink в Украине. С апреля ответственность за часть расходов на спутниковую связь возложена на Германию.

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