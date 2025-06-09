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Странам НАТО необходимо увеличить возможности ПВО на 400% — Рютте

Марк Рютте
Фото: Depositphotos

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что странам блока необходимо на 400% увеличить ПВО и ПРО в ответ на угрозу со стороны РФ, что является одним из приоритетов саммита в Гааге, который состоится в этом месяце.

Об этом он скажет во время выступления в аналитическом центре Chatham House в Лондоне сегодня, 9 июня. Текст речи, заблаговременно распространенный пресс-службой генсека НАТО, цитирует Reuters.

Укрепление ПВО – один из приоритетов НАТО

— Мы видим в Украине, как Россия осуществляет террор сверху, поэтому мы укрепим щит, который защищает наше небо, — говорится в речи Рютте.

По его словам, НАТО нужен качественный скачок в коллективной обороне, а это требует больше сил и средств для реализации наших оборонных планов в полном объеме.

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— Дело в том, что опасность не исчезнет даже тогда, когда война в Украине закончится, — пояснил глава военного союза.

Поэтому Рютте настаивает, чтобы члены НАТО увеличили оборонные расходы до 3,5% ВВП и выделили еще 1,5% на более широкие расходы, связанные с безопасностью, чтобы удовлетворить требование президента США Дональда Трампа о целевом показателе в 5%.

Ранее он говорил, этот вопрос будет согласован на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня.

Британия уже пообещала увеличить оборонные расходы с 2,3% до 2,5% ВВП до 2027 года и до 3% ВВП — позже.

А в Германии заявили, что им понадобится от 50 тыс. до 60 тыс. дополнительных военных в соответствии с новыми целями НАТО.

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Марк Рютте

Источник: Reuters

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