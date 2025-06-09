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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Країнам НАТО необхідно збільшити можливості ППО на 400% – Рютте

Марк Рютте
Фото: Depositphotos

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що країнам блоку необхідно на 400% збільшити ППО і ПРО у відповідь на загрозу з боку РФ, що є одним із пріоритетів саміту в Гаазі, який відбудеться цього місяця.

Про це він скаже під час виступу в аналітичному центрі Chatham House в Лондоні сьогодні, 9 червня. Текст промови, завчасно поширений пресслужбою генсека НАТО, цитує Reuters.

Зміцнення ППО – один із пріоритетів НАТО

– Ми бачимо в Україні, як Росія здійснює терор згори, тому ми зміцнимо щит, який захищає наше небо, – йдеться у промові Рютте.

За його словами, НАТО потрібен якісний стрибок у колективній обороні, а це потребує більше сил і засобів для реалізації наших оборонних планів у повному обсязі.

Зараз дивляться

– Річ у тім, що небезпека не зникне навіть тоді, коли війна в Україні закінчиться, – пояснив очільник військового союзу.

Тому Рютте наполягає, щоб члени НАТО збільшили оборонні витрати до 3,5% ВВП і виділили ще 1,5% на більш широкі витрати, пов’язані з безпекою, щоб задовольнити вимогу президента США Дональда Трампа про цільовий показник у 5%.

Раніше він говорив, це питання буде узгоджено на саміті НАТО Гаазі 24-25 червня.

Британія вже пообіцяла збільшити оборонні витрати з 2,3% до 2,5% ВВП до 2027 року і до 3% ВВП – пізніше.

А в Німеччині заявили, що їм знадобиться від 50 тис. до 60 тис. додаткових військових відповідно до нових цілей НАТО.

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Марк Рютте

Джерело: Reuters

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