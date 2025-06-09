Не может одолеть Украину: Орбан заявил, что РФ слишком слаба, чтобы атаковать НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что РФ не способна начать военный конфликт против Европы, поскольку не смогла одержать победу даже над Украиной.

Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу LCI, сообщает издание Telex.

Россия не сможет атаковать НАТО — Орбан

— Россияне слишком слабы для этого, они даже не могут победить Украину, поэтому они не смогут по-настоящему атаковать НАТО, — заявил Орбан.

Венгерский премьер считает, что в первую очередь нужно остановить боевые действия, а уже потом переходить к мирному урегулированию.

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Он убежден, что для достижения мира нужна договоренность между Москвой и Вашингтоном, ведь, по его словам, “ни европейцы, ни украинцы не смогут достичь согласия с россиянами”.

— Мы считаем, что россиян не нужно любить, но нужно с ними договориться, — подчеркнул Орбан.

Также он отметил, что венгры лучше французов понимают исторический контекст Украины.

Членство Украины в ЕС может привести у войне

Несмотря на это, Орбан в очередной раз высказался против членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

По его мнению, это может привести к войне, к которой ЕС не готов и в которой не заинтересован. Он подчеркнул, что Европа должна демонстрировать силу, поскольку, по его словам, россияне признают только язык силы.

Орбан также отметил, что был бы не против принять в Венгрии Владимира Путина.

— Если он хочет приехать в Венгрию, мы тепло его встретим, — сказал премьер.

Он отверг сравнение себя с лидером Кремля, отметив, что его интересует будущее венгерского народа, а не интересы Путина.

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