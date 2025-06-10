РФ может начать военные операции против НАТО до 2030 года — ISW

Как заявили эксперты Американского института изучения войны (ISW), Российская Федерация может стать угрозой для государств НАТО даже без восстановления своих Вооруженных сил до уровня, который был до 2022 года.

— РФ может начать военные операции против какой-либо из стран Североатлантического альянса до 2030 года, — отмечают аналитики.

Усилить военный потенциал на 400%

Обосновывая свои выводы, аналитики ISW, в частности, ссылаются на генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который заявил, что Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет.

Рютте призвал страны — участники альянса к радикальному усилению оборонного потенциала, включая увеличение потенциала воздушной и противоракетной обороны НАТО на 400%, чтобы эффективно противостоять угрозам со стороны России.

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Способность РФ вооружаться

Рютте отметил, что, по оценкам разведки, в 2025 году Россия произведет 1 500 танков, 3 000 единиц бронетехники и 200 ракет Искандер.

В ISW отметили, что непонятно, касаются ли эти оценки только производства Россией новых транспортных средств или включают транспортные средства из запасов советских времен, которые РФ восстанавливает.

Рютте также заявил, что Россия сотрудничает с Китаем, Северной Кореей и Ираном и восстанавливает свои Вооруженные силы с помощью китайских технологий.

Источник: ISW

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