Десятки тысяч американцев вышли на протесты во время военного парада в Вашингтоне

Десятки тысяч американцев вышли на акции протеста во время того, как президент США Дональд Трамп праздновал свое 79-летие.

Протесты в США из-за военного парада в Вашингтоне

Митинги и марши на территории США состоялись в крупных городах — от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса.

Журналисты обратили внимание, что это один из крупнейших протестов против Трампа с момента его возвращения в Белый дом.

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Как отмечается, массовые протесты по Соединенным Штатам Америки состоялись в день военного парада в Вашингтоне.

— Военные парады в США случаются редко. Другие страны обычно устраивают их, чтобы отметить победы в битве или продемонстрировать военную мощь, — говорится в сообщении.

Одна из претензий организаторов протеста касается проведения военного парада, который они расценивают как расточительную прихоть Трампа.

Как сообщили агентству Reuters официальные лица США, празднования будут стоить армии США от $25 до $45 млн. Это включает сам парад, а также расходы на перевозку оборудования, жилье и питание военнослужащих.

Критики назвали парад авторитарной демонстрацией власти, которая является расточительной, особенно учитывая заявления Трампа о желании сократить расходы во всем федеральном правительстве.

Источник : Reuters

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