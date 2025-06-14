Десятки тысяч американцев вышли на протесты во время военного парада в Вашингтоне
Десятки тысяч американцев вышли на акции протеста во время того, как президент США Дональд Трамп праздновал свое 79-летие.
Протесты в США из-за военного парада в Вашингтоне
Митинги и марши на территории США состоялись в крупных городах — от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса.
Журналисты обратили внимание, что это один из крупнейших протестов против Трампа с момента его возвращения в Белый дом.
Как отмечается, массовые протесты по Соединенным Штатам Америки состоялись в день военного парада в Вашингтоне.
— Военные парады в США случаются редко. Другие страны обычно устраивают их, чтобы отметить победы в битве или продемонстрировать военную мощь, — говорится в сообщении.
Одна из претензий организаторов протеста касается проведения военного парада, который они расценивают как расточительную прихоть Трампа.
Как сообщили агентству Reuters официальные лица США, празднования будут стоить армии США от $25 до $45 млн. Это включает сам парад, а также расходы на перевозку оборудования, жилье и питание военнослужащих.
Критики назвали парад авторитарной демонстрацией власти, которая является расточительной, особенно учитывая заявления Трампа о желании сократить расходы во всем федеральном правительстве.