В Алабуге пропущенный – ЦПД об атаке на завод в Татарстане, где собирают Шахеды

15 июня атакована особая экономическая зона Алабуга, что в 10 км от города Елабуга в российском Татарстане.

Поражение в Алабуге, где собирают беспилотники типа Shahed, уже подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Атака на Алабугу в Татарстане 15 июня: что известно

Атака на особую экономическую зону Алабуга, в 10 км от города Елабуга (Татарстан), произошла около 06:30 15 июня.

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Местные писали о работе противовоздушной обороны и пожаре на предприятии, построенном в 2023 году на территории особой экономической зоны Алабуга.

Вскоре в сети появились кадры с места происшествия.

Одновременно с этим в трех аэропортах России – Ижевске, Казани и Нижнекамске – ограничивали полеты.

Стоит отметить, что Казань и Нижнекамск находятся в Татарстане, а Ижевск является столицей Республики Удмуртия.

Вскоре атаку на Алабугу подтвердил глава ЦПД.

– В Алабуге пропущенный, – лаконично написал Андрей Коваленко.

Что известно о зоне Алабуга в Татарстане

Алабуга является особой экономической зоной в Елабугском районе Татарстана.

Имеет стратегическое значение для российского военно-промышленного комплекса.

Там в 2023 году построили завод по производству беспилотников, в частности, ударных дронов типа Шахед, которые Россия массово использует для атак на украинские города.

К слову, 15 июня была уже не первая атака на завод в Елабуге. О взрывах в том районе сообщали 23 апреля 2025 года.

В ночь на 26 апреля дроны также атаковали Елабугу.

Тогда был атакован еще и крупный химический завод в Ивановской области, где производят компоненты для российской техники и оружия, включая ракеты.

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