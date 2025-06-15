В Алабуге пропущенный – ЦПД об атаке на завод в Татарстане, где собирают Шахеды
15 июня атакована особая экономическая зона Алабуга, что в 10 км от города Елабуга в российском Татарстане.
Поражение в Алабуге, где собирают беспилотники типа Shahed, уже подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.
Атака на Алабугу в Татарстане 15 июня: что известно
Атака на особую экономическую зону Алабуга, в 10 км от города Елабуга (Татарстан), произошла около 06:30 15 июня.
Местные писали о работе противовоздушной обороны и пожаре на предприятии, построенном в 2023 году на территории особой экономической зоны Алабуга.
Вскоре в сети появились кадры с места происшествия.
Одновременно с этим в трех аэропортах России – Ижевске, Казани и Нижнекамске – ограничивали полеты.
Стоит отметить, что Казань и Нижнекамск находятся в Татарстане, а Ижевск является столицей Республики Удмуртия.
Вскоре атаку на Алабугу подтвердил глава ЦПД.
– В Алабуге пропущенный, – лаконично написал Андрей Коваленко.
Что известно о зоне Алабуга в Татарстане
Алабуга является особой экономической зоной в Елабугском районе Татарстана.
Имеет стратегическое значение для российского военно-промышленного комплекса.
Там в 2023 году построили завод по производству беспилотников, в частности, ударных дронов типа Шахед, которые Россия массово использует для атак на украинские города.
К слову, 15 июня была уже не первая атака на завод в Елабуге. О взрывах в том районе сообщали 23 апреля 2025 года.
В ночь на 26 апреля дроны также атаковали Елабугу.
Тогда был атакован еще и крупный химический завод в Ивановской области, где производят компоненты для российской техники и оружия, включая ракеты.